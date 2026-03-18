鄭麗文：藍白共推提名縣市長用民調決定

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，會中預計將通過藍白兩黨合作協議，黨主席鄭麗文在會中指出，藍白合作分為幾個面向，包括共同政策願景、提名合作機制以及未來的共同聯合輔選、聯合治理，而且合作層面除了“直轄市”、縣市長選舉，還包括鄉鎮市長及議員選舉，其中的重中之重就是兩黨都有提名的宜蘭縣、嘉義市與新北市。



鄭麗文強調，這些藍白共推選區提名機制將回歸民調，至於民調細節會依照各地不同需求進一步協調﹔鄉鎮市長、議員選舉的層面，則會根據當地的特殊生態，秉持溝通務實的態度，共同求取最大勝選目標。



針對藍白在2026縣市長選舉的整合機制，台灣民眾黨秘書長周榆修今天上午前往中國國民黨中央黨部，和國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華等人進行最後磋商。最終順利定案，也將各自於今天下午的國民黨中常會和民眾黨中央委員會中通過並發布。



鄭麗文在中常會上表示，藍白兩黨上周已經宣布共同願景，證明了政黨不該是你死我活的鬥爭，而是回歸理性對話與合作的大門，並基於全民福祉，兩黨共同結合長期關注的議題，互補不足，要無死角的照顧所有人民。



鄭麗文說，經這幾天兩黨代表密集溝通協調，今天上午已經完成協議的定稿，未來藍白合作一定是開大門、走大路，秉持對等、民主以及尋求最大的勝選目標，而且一定會照顧人民福祉，堅定的推動發展，未來不論政策或提名、輔選，一定會通過兩黨的黨內正式民主程序。