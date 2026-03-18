府邀民眾黨推薦“監委”　黃國昌批虛情假意

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電／第六屆“監察委員”任期今年7月31日屆滿，民眾黨主席黃國昌今天表示，“總統府”祕書長潘孟安發函盼民眾黨推薦“監察委員”一事，將婉拒推薦，因民眾黨已提案“修憲”廢“監院”，民進黨政府背棄承諾，仍展開提名作業，還虛情假意函請民眾黨推薦人選，簡直麻木不仁、莫名其妙。



民眾黨今天舉行中央委員會，黃國昌表示，他在會中向中央委員報告，民眾黨團已提案、並獲通過成立“修憲”委員會，踐行民進黨過去曾大聲疾呼廢“監察院”的主張，反觀民進黨執政後一再將“監察院”作為酬庸派系、政治追殺的工具，監察權早已被玩忽職守、“監察院”更是淪為東廠。



黃國昌強調，近來多位尸位素餐、名實不符、毫無適任性可言的“監委”，更屢被爆出上班時間濫用公務車；曾誇口要當“末代“監察院長”的前“監察院長”陳菊，因病請假長達年餘，經民眾黨團踢爆後，賴清德才准辭，再次彰顯民進黨拿到權力後，就緊握著不肯放手。



黃國昌表示，民進黨種種荒謬行徑，都坐實“監察院”早已是不折不扣、毫無懸念的廢物機關，因此當然不會推薦“監察委員”，更堅定“監察院”必須要廢、不能不廢，民眾黨團將堅守立場，持續推動“修憲”工程。



第六屆“監察委員”任期今年7月31日屆滿，第七屆“監察委員”提名審薦小組日前召開首次會議，決議公開徵才，自即日起至3月31日止，由各界推薦與自薦，受理期間截止後，隨即進行人選審薦工作，不過，“監察院”正、副院長依例不在審薦範圍。