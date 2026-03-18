黃世杰選桃園市長定了？民進黨：待討論

民進黨發言人韓瑩。（中評社 張穎齊攝） 台“法務部政務次長”黃世杰。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）民進黨2026桃園市長人選傳出隸屬新潮流的“法務部政務次長”黃世杰有望出線，對決中國國民黨籍現任市長張善政。民進黨發言人韓瑩18日表示，縣市長提名須經選對會討論並送中執會通過，目前本周尚未召開選對會。



韓瑩在民進黨中常會後表示，所有縣市首長提名程序均須依黨內機制進行，需待選對會召開並經中央執委會通過後，才會正式確定。至於選對會極有可能25日前舉行。



黨內曾被點名的桃園市長人選包括“正國會”“立委”王義川、新潮流燦系“法務部政務次長”黃世杰，以及綠色友誼連線的府副秘書長何志偉等人。近期王義川與何志偉皆表態支持黃世杰，退出角逐。



民進黨籍“立委”王世堅受訪表示，若何志偉選擇退出，黃世杰確實是“非常優秀、很適合的人選”，他過去也曾為黃助選，對其能力有所了解。



王世堅也指出，何志偉已在桃園經營1年多，對地方建設提出多項規劃與藍圖，投入甚深，若仍有參選意願，應列入優先考量，“畢竟有先來後到的問題”。



王世堅認為，若黃世杰與何志偉2人皆有意願參選，最公平方式仍是透過民調決定人選。但他也觀察，兩人之間並未出現激烈競爭，較可能呈現“揖讓而升”的協調模式。