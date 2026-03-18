舅舅陳金德力薦選宜蘭市長？韓瑩：願貢獻

民進黨發言人韓瑩。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）民進黨發言人韓瑩是否投入宜蘭市長選戰，引發關注。韓瑩18日受訪表示，確實有收到地方徵詢意見，但目前仍須尊重地方黨部提名機制與程序，若未來有機會返鄉服務，願意為地方發展貢獻心力。



現任宜蘭市長為陳美玲，屬於中國國民黨，於2022年當選，並於2022年12月25日就職。她曾擔任7屆宜蘭市民代表，深耕基層28年。



韓瑩18日於民進黨中央黨部記者會受訪，媒體詢問是否將代表民進黨參選宜蘭市長？韓瑩回應，地方確實持續有相關徵詢聲音，但現階段提名仍須依黨內制度，由地方黨部與相關機制決定，她會予以尊重。



對於外界提及舅舅是“行政院”工程會主委陳金德，並出身宜蘭，也是新潮流人馬，更幫賴清德輔選，是否因這層關係？韓瑩表示，若有機會返鄉貢獻是很好的事情，陳金德也是她政治上的前輩，未來若有需要也會向其請益。



此外，針對“國防”與軍購議題，韓瑩批評，中國國民黨在“立法院”阻擋相關法案，呼籲國民黨主席鄭麗文及黨籍“立委”，不要再卡關軍購案與“國防”特別條例，強調強化“國防”才是真正對台灣有利。



對於大陸國台辦對台灣的軍購相關發言，韓瑩則表示，尚未特別關注，但認為國台辦立場一貫，重申台灣“國防”的重要性不需外界指點，並強調民進黨將持續支持“國防”相關法案推動。