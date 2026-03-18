下修！僑民返台居住逾183天要徵兵

“僑務委員會委員長”徐佳青。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電／《歸化“我國國籍”者及“歸國”僑民服役辦法》自去年9月修正上路以來，仍有許多僑民反應一頭霧水，“僑務委員會委員長”徐佳青今天表示，我們兵役是綁戶籍的，若返台居住逾183天就要依法徵兵；若需要僑民身份證明，現已統一由“僑委會”核發，而這個是可以委辦的，不一定要本人親自辦理。



“立法院”“外交及國防委員會”今日邀請“僑委會委員長”徐佳青赴“立院”進行業務報告，其中“立委”徐巧芯詢問有關與僑居役男息息相關的《歸化“我國國籍”者及“歸國”僑民服役辦法》的實際施行細則，因為有許多的僑胞反應對此不了解。



徐巧芯表示，據去年9月起實施的“歸化‘我國國籍’”者及“‘歸國’僑民服役辦法”有四項重點，分別是“僑民役男居住期限屆滿一年辦理徵兵的規定，下修為183天”、“刪除投資新台幣1000萬或者是僑資事業當中有特定職位，就可以辦理緩徵兵役的部分。”“僑民的入出境審查要求‘返國’的時候必須要提出僑居地出發的相關證明”，以及“取消護照上面的僑居加簽作為，由“僑委會”核發的役政用華僑身分證明作為唯一的依據”。



針對183天部分，徐佳青說明，兵役法對僑民有緩徵機制但不是不徵，等到他們資格或者身分消失的時候，還是依法要被徵兵。而台灣的兵役規定基本上是跟戶籍法綁在一起，所以在19歲到36歲之間的僑民役男，他們如果在返台居住如果滿183天，他是有戶籍，那他一定會被徵兵。



刪除投資部分，徐佳青解釋，過去是用幾種模式來確保他的僑民身分持續保有，但兵役單位、役政司修改他們的辦法以後，它現在都不予採認。因此，回歸到“僑委會”所開立的“華僑身分證明”，只能用這個證明他們才可以開始受理；這也就是與後續第四點的辦理規定。



而華僑“華僑身分證明”的辦理過程中，要提供前4個月或者離境後4個月內，任這8個月中，曾經出入所提供僑民資格國家的任何資料。簡單來說，只要不在台灣住超過183天，基本上你的僑民資格都不會消失。



而為方便資格的辦理，徐佳青表示，我們有評估量，然後就區域去辦理，例如東部資格人很少，但他要從花蓮、台東到台北或高雄辦理，還是有一定的這個距離；不過，這個是可以委辦的，不一定要本人親自辦理。徐佳青也補充，全體的海外僑民役男緩徵的狀況大概兩萬出頭人而已，所以這兩萬多人是只有他要回來台灣的狀況之下，他才會有需要維持他的僑民身分。