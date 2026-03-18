張延廷析伊朗先天優勢3月戰事結束不了

前空軍副司令張延廷。（截自“世界我嘉1”YouTube直播畫面) 中評社台北3月18日電／據外媒Axios最新報導，美國國家反恐中心（NCTC）主任、情報總監Tulsi Gabbard 的核心幕僚Joe Kent 宣布辭職，因為伊朗對美國根本不存在“迫在眉睫的威脅”。他成為特朗普政府中首位因反對“美伊戰爭”而辭職的高階官員。台灣前空軍副司令張延廷分析，美國沒有辦法一舉打趴伊朗，只能分批投入，讓伊朗有喘息空間，就算到3月底，美國對伊朗的戰爭還是結束不了。



張延廷17日在網路節目《世界我嘉1》中指出，伊朗後面有高人指點，先把像鋪路爪等的長程雷達先打瞎。長程雷達、鋪路爪是遠端預警，你在一發射的時候就抓到了，現在沒有了。現在一發射你以色列抓不到、都是短程雷達，所以預警時間只剩3分鐘、1分鐘而已。1分鐘那就很緊急，你發現的時候（伊朗的飛彈）已經要到了，那你根本會猝不及防。美以要去修復這些薩德系統、遠程雷達沒那麼快，不像步槍卡彈你修一修就好了，這樣子伊朗的導彈或者是他的無人機，穿透成功率就變高。



張延廷續指，鋪路爪大概一套12億美元、將近400億台幣，很貴的，你要調撥沒那麼容易，必須先要拆、要拆卸，卸完之後運，運了之後裝、裝了之後航，航到地方之後再卸，卸了之後運，運到前面再去裝，裝了之後測試調校 才能發揮功能。搞了半天遠渡重洋又被打掉，所以緩不濟急。所以伊朗現在出動的地對地泥-10、泥-12這種高速導彈，很容易就穿透成功。



張延廷進一步分析，伊朗打這場不對稱作戰，用便宜的導彈去打以色列的高價目標，甚至打的是這個Google系統、雅虎系統、NVIDIA系統、AI系統、亞馬遜算力中心。伊朗用的一種是一公噸到兩公噸的重磅炸彈，另外一個集束炸彈，你一攔截到的時候，整個集束炸彈散開掉了滿地都是，達到轟炸目的。整個狀況來看慢慢來講以色列會慢慢吃虧。



雖然特朗普宣稱戰爭快結束，不過張延廷判斷，這個月也就是到3月底，美以對伊朗的戰爭是結束不了，因為美軍兩棲突擊艦“的黎波里號”正載運駐沖繩第31陸戰隊遠征部隊、運往中東增援，都還沒到怎麼會結束戰爭。美國盡了洪荒之力，該炸的、該打的、該發射的都做了，但是沒有辦法。



張延廷表示，因為伊朗畢竟體量比較大，面積大、人口多，戰力保存做得比以前要好，造成美國沒有辦法一舉奏效，只能分批投入，這樣一來伊朗有喘息空間，美國從絕對優勢到現在變相對優勢，再打下去的話，美國相對優勢也會做減損，戰爭報酬率會慢慢降低、戰果也會慢慢下降，那這樣子美軍還有特朗普所面臨的壓力，就會越來越增加、越來越大。