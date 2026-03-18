今年城鎮韌性演習4月到8月　增無人機救災

賴清德視察“2025城鎮韌性演習”。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電／為了強化全社會防衛韌性體系，“總統府”預定19日召開“全社會防衛韌性委員會”，會議主題預計將呈現2026年城鎮韌性演習的整體規劃，以及政府跨部會應變機制的建置情形。府方人士表示，政府預計今年將推動“2026城鎮韌性演習”，整體演練時程從4月開始，一路延續至8月，與年度漢光演習形成整合架構。



今年也新增新的演練重點，像是利用無人機運送救災物資，以及測試軍方和地方政府之間的交通管制協作，希望在災害或突發危機發生時，能更有效率地完成救援與調度。



根據規劃，本次全社會防衛韌性會議將安排三項專案報告。第一為“2026年城鎮韌性演習準備概況”，由“國安會”副祕書長林飛帆說明今年整體演習架構與政策目標。第二項為“中央聯合應變中心（CJEOC）演練規劃”，“行政院政務委員”季連成將介紹政府在重大危機情境下的跨部會應變機制。第三項則是“全社會防衛韌性國際合作與區域救災走廊建構”，由“內政部長”劉世芳說明台灣如何透過人道救援與國際合作強化區域防災能力。



在演習規劃方面，政府今年將推動“2026城鎮韌性演習”，整體演練時程從4月開始，並一路延續至8月，與年度漢光演習形成整合架構。相關單位指出，此次演習主要有三項政策目標，包括整合“中央”與地方政府及民間部門的應變能力、強化民防與災害防救體系功能，以及測試軍事行動與地方行政體系之間的協作機制。



府方人士表示，今年這項演習預計從4月一路推演到8月，並結合年度漢光演習，目標是整合“中央”、地方與民間力量，建立更完整“國家”危機應變體系。演習主要包含四大項目，包括“中央”聯合應變中心演練、全民防衛動員演習、關鍵基礎設施防護，以及防空避難演練，並會在各縣市陸續展開。

