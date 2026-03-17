特朗普訪華生變　吳榮元：中方握有主動權

台灣勞動黨主席吳榮元。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月19日電（記者 方敬為）美國總統特朗普為了處理中東戰事，宣布將推遲原定3月底的訪華行程，台灣勞動黨主席吳榮元接受中評社訪問表示，可以觀察中方對特朗普訪華行的時程從未呼應，反而是美方先以此要脅中國配合霍爾木茲海峽護航行動，顯示出美國對中美峰會的需求大於中方，中國並不著急。中方在此次特朗普宣布訪華行程推遲的過程中，握有更多戰略主動權，從從容容、游刃有餘。



他表示，對現今的中國而言，台灣問題已不再是中美角力中必須時刻緊抓、甚至需要拜託美國配合的軟肋。中方已畫下極為清晰且不容逾越的紅線，美方若願意尊重“一個中國原則”，雙方自然有對話的基礎；倘若美方選擇無視或挑釁，中方同樣具備“可以不談”的戰略定力。



吳榮元認為，中方的態度相對從容，從外交斡旋的軌跡來看，中國基於大國外交風範，始終對美方來訪抱持歡迎與開放的態度，但深究當前的國際博弈格局，美方在諸多全球性議題上，顯然有求於中方的情形更為顯著。這也使得中方在此次特朗普宣布訪華行程推遲的過程中，握有更多戰略主動權。



吳榮元，生於台南，1972年就讀成功大學時，因秘密籌組成功大學共產黨組織，曾被判過死刑與無期徒刑，1975年遇特赦減刑，1986年出獄。任職過勞動人權協會第二任會長、台灣地區政治受難人互助會總會長、兩岸和平發展論壇召集人。



美國白宮先前宣布，特朗普將在3月31日訪華，並在北京舉行中美峰會，但由於爆發美伊戰爭，導致峰會生變，特朗普先是呼籲中國配合霍爾木茲海峽護航行動，否則就推遲訪華，但未獲中方呼應。特朗普18日又宣布，他與中國國家主席習近平備受期待的峰會將推遲舉行。特朗普未公布新的峰會日期，但表示將在“大約五六周後”舉行。



吳榮元表示，從脈絡來看，中方對於特朗普來訪抱持開放態度，這種“中方不急”的底氣，源自於中國綜合國力的實質躍升，以及對國際政治經濟結構重組的長遠布局。

