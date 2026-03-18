民調輸藍白合破局？民眾黨：願賭服輸

民眾黨發言人張彤。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉加溫，中國國民黨、台灣民眾黨18日下午經兩黨拍版“2026年聯合治理暨地方選舉合作協議”，確認兩黨將於部分縣市聯合競選、聯合治理的合作方向。民眾黨主席黃國昌強調，兩黨將以最快速啟動新北、嘉義、宜蘭的協調小組，共同組織最強“國民戰隊”。



不過，對於民眾黨嘉義市長參選人張啟楷日前提及，若新北、嘉義、宜蘭都輸，2026藍白合等於宣告破局，民眾黨發言人張彤回應，也不是如此，此次簽署協議的核心是要推動聯合治理，雖媒體會關心誰擔任縣市首長的位置，但民眾黨更關心的是後續有沒有更多人才可以納入團隊，組成最強團隊為民服務。



至於前民眾黨主席柯文哲會否幫藍營站台？張同強調，按照協議走願賭服輸，基於藍白合作立場，柯文哲也樂於幫地方參選人站台。



張彤指出，根據協議內容，在新北、嘉義、宜蘭將啟動協商工作小組，藍白各推派3人為代表，其中1人會是兩黨在該選區爭取代表參選的人，如新北市的協商工作小組中，就會有黃國昌，其他人選可能是從黨中央或地方黨部人才擔任。至於民調方式則是全民調，但找幾家、找哪幾家民調公司進行民調，則由後續地方協商工作小組就細項討論。



至於前民眾黨主席柯文哲會否幫藍營站台？張同強調，按照協議走願賭服輸，基於藍白合作立場，柯文哲也樂於幫地方參選人站台。



民眾黨18日下午中央委員會正式確認“台灣民眾黨與中國國民黨2026年聯合治理暨地方選舉合作協議”，兩黨將於部分縣市聯合競選、聯合治理的合作方向。民眾黨秘書長周瑜修指出，協議內容分為五大項：ㄧ、共同政策願景。二、縣市長提名合作機制。三、縣市長提名整合的執行方式與評估指標。四、聯合輔選機制。五、選後合作治理。

