關注：卓榮泰卡關預算　綠選情恐遭反噬

卓榮泰拒絕新興預算先行動支案。（中評社 資料照） 中評社台中3月19日電（記者 方敬為）“立法院”針對政府總預算案僵局，6日通過新台幣718億元新興預算先行動支案，但“行政院長”卓榮泰17日卻以“合法性疑慮”為由斷然拒絕，顯然要使預算卡關爭議持續延燒，並將責任歸咎於在野黨，替年底九合一選舉添加柴火。然而，觀察綠委的態度卻與行政部門出現落差，畢竟民生議題若受到影響，執政黨難辭其咎，此般操作有被反噬的風險。



台灣官方今年度總預算案迄今仍卡關未過審，面對高達新台幣3兆350億元的總預算案停擺，在野黨佔多數的“立法院”主動提出解套方案，通過718億元的新興預算先行動支案，期望在朝野僵局中，至少能讓攸關民生需求與基礎建設的項目免於停滯。



然而，卓榮泰卻以“不宜開此先例”及“合法性受質疑”為由否決，堅持必須通過整部預算。若將此決定與近期行政部門的作為並列觀察，便會發現這並非單一事件。近來，針對執政黨不樂見的法案，例如《財政收支劃分法》修法、《衛星廣播電視法》的“中天條款”、《不當黨產處理條例》排除“救國團”適用，乃至於攸關助理費補助的《“立法院”組織法》等，只要是“立法院”多數通過，但“政院”不滿意的法案，“政院”便屢屢採取“不副署”或提覆議等策略性手段予以杯葛。



這種拒絕執行“立法院”決議的做法，形同實質閹割了“國會”的立法權與監督權，其合理性與民主正當性勢必引發社會各界的強烈質疑。



在政治算計上，民進黨的算盤顯然是企圖將總預算卡關、民生建設受阻的黑鍋，全數推給在野黨的“惡意杯葛”。然而，該劇本卻在在野黨提出“新興預算先行動支”的折衷方案時出現了破綻。當藍白“立委”釋出解套的善意，行政部門卻為了延續政治鬥爭而拒絕接受，形同向社會傳遞“政府在乎政治顏面勝過人民福祉”的訊號。

