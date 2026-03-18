眷二代常連芳：兩岸淵源一脈相承

彰化縣青溪新文藝學會理事長常連芳。（中評社 資料照） 中評社彰化3月19日電（記者 方敬為）彰化縣政府推動歷史現場再造，活化八卦山腳下的中興莊眷村建物，打造“中興莊眷村文化園區”，18日揭牌啟用。在中興莊成長的“眷二代”、彰化縣青溪新文藝學會理事長常連芳接受中評社訪問表示，中興莊的活化不僅是建物的修復，更是歷史記憶的傳承，而這座地景的存在及她個人經歷，印證著兩岸之間一脈相承的深厚淵源。



中興莊位在彰化八卦山下，眷村改建前居民都是山東移民，眷改後人員遷出，被登錄為歷史建築，是彰化現今唯一保存最完整的眷村，也是軍方選定全台13處眷村文化保存區之一，全區佔地4000多坪，共計66棟建築。縣府推動活化，打造成“彰化中興莊眷村文化園區”18日正式揭牌啟用，縣長王惠美率縣府局處主管、“文化部”文化資產局副局長粘振裕、跨黨派縣議員一同見證。



常連芳以中興莊住戶的身份出席觀禮，她表示，身為中興莊的“眷二代”，小時候家就住在中興莊門牌29號，親身見證了這座聚落的興衰與蛻變。對她而言，中興莊的活化別具意義，刻劃當年山東青島嶗山居民輾轉來台的過程。



回溯中興莊的建立，聚落的第一代居民，皆為山東青島保安旅高芳先將軍麾下的子弟兵及其眷屬。這支勁旅在對日抗戰時期便以“大刀隊”的剽悍戰力聞名，寫下無數傳奇。



常連芳回顧這段歷史經歷，她提到，在國共內戰後期約1949年，當大時代動盪迫使眾人撤退之際，山東保安旅肩負起最艱鉅的殿後與阻斷任務，掩護了來自東北與華北的無數菁英、知識份子、工廠業者，以及珍貴的軍馬與機械設施，最終安然橫渡海峽，抵達台灣基隆。這段歷史意義深長，更是中興莊居民共同的生命基調。她很感念父母那一輩在戰火中展現的堅韌，以及帶領他們渡海來台的庇護之恩。



常連芳說，雖然國共內戰導致歸鄉路受阻，卻無法抹滅血脈中對故土的思念，中興莊的居民們始終心繫山東故鄉，當兩岸情勢緩和，政府宣布開放探親交流的第二年，她便回到山東青島嶗山的常家村探望親族，即使經歷了歷史的劇烈轉折與時空的阻隔，兩岸的血緣、文化與情感淵源依然是連環且一脈相承的。



常連芳表示，從嶗山到八卦山，兩地的風土雖然不同，但那份對於家族與根源的認同，已在眷村的磚瓦與代代相傳的記憶中被完整地保留了下來。感謝有關單位的努力，讓中興莊活化，猶如麻雀變鳳凰般浴火重生，中興莊的歷史，就是一部鮮活的兩岸關係見證史。