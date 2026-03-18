藍白合讓趴數爭議再起？國民黨：已經翻頁

國民黨文傳會主委尹乃菁接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）面對2026年底九合一選舉腳步漸近，中國國民黨與台灣民眾黨今天完成合作協議，國民黨也於下午召開的中常會上通過。國民黨文傳會主委尹乃菁會後受訪時提及，兩黨在合作縣市會由全民調來決定共推最後人選。



媒體追問藍白此次合作是否還有談到民調讓幾個百分比的問題？尹乃菁說，這都是細節，但過去的種種不愉快已經翻頁，應該向前看，如果持續陷在過去的悔恨與泥淖之中，將無法看見光明的未來。



藍白在2024大選原本也有意合作，但當時的藍白合民調主要糾紛為因為國民黨組織系統實力贏過民眾黨，因此白營在民調上是該“讓3%”還是“讓6%”，最終雙方不歡而散，甚至撕破臉，藍白各選各的，也讓綠營的賴清德最終得利，以約40%的得票數贏得大選。



尹乃菁在國民黨中常會後轉述時提到，黨主席鄭麗文在中常會通過藍白合作協議時說，這是“台灣政黨政治發展歷史性的一天”，往藍白合跨出重要的一步，兩黨合作，贏得2026勝選，為2028奠定堅不可摧的基石。



尹乃菁指出，過去台灣政黨長期陷於對立、內耗與衝突，但政黨之間其實存在多元合作的可能性。她以歐洲“內閣制”國家為例指出，聯合政府與選舉期間的合作相當常見，藍白聯合治理正是朝此方向邁進。



尹乃菁也說，原本今天也有討論是否要再開記者會宣布，不過因雙方都已經透過決策單位通過，因此就沒有再開記者會計劃。而這份協議最後會取名“國民契約”，剛好取自國民黨與民眾黨的第一個字。

