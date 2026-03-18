緊急啟用核電？核安會：賴清德發布緊急命令

核安會主委陳明真接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月18日電（記者 莊亦軒)中東戰火持續延燒，核電是否能重啟使用引起討論。中國國民黨籍“立委”賴士葆18日在“立法院”質詢核能安全委員會主委陳明真時指出，賴清德在2023年競選期間曾表示，核電機組可於緊急情況啟用，詢問現行制度下是否具體可行；“核安會”主委陳明真回應，僅在賴清德發布緊急命令，且符合核安規範的情況下，才有例外空間。



“立法院”教育及文化委員會當天邀請“核安會”主委陳明真進行業務報告，並針對“核電廠再運轉之規劃及推動現況”進行專題報告。隨著國際能源情勢變化，核電重啟延役與緊急啟用問題成為質詢焦點。



賴士葆質詢時詢問，賴清德在2023年競選期間曾提出，停機核電機組可作為緊急備援使用，詢問所謂“緊急使用”是否代表可以立即啟用。他進一步以當前中東戰火為例，指出霍爾木茲海峽局勢緊張，若能源供應受阻，是否已構成緊急情況。



對於目前是否已達緊急狀況，陳明真態度保守的重複應答，相關判斷需由更高層級進行決策，“核安會”並不負責認定緊急狀態，只負責核能安全，對於是否支持核電廠重啟並未表態。



賴士葆追問，若賴清德發布緊急命令，是否可略過台電申請程序，由“核安會”審查後直接啟用核電。陳明真狀似緊張的雙手來回摩擦回應，還是需要台電來申請。賴士葆則稱，那緊急狀態下的時程也可以大幅縮短嘛！



賴士葆表示，如果發布緊急命令就沒有立法權了嘛，就通通都是行政權了。陳明真趕緊補上一句，還是需要30天內照會“立法院”。