黃敬平：賴清德吹捧日殖　惡毒政治算計

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月19日電（記者 盧誠輝）賴清德日前稱“國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差”。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，賴清德吹捧日本殖民統治台灣主要目的在貶抑國民黨從大陸來台執政的正當性，並進行“中國人”不會治理台灣的認知作戰，試圖混淆視聽，這是一種非常惡毒的政治算計。



賴清德日前出席公開活動表示，日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈，並批評“國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差”，相關言論引發爭議。



黃敬平認為，賴清德吹捧日本殖民統治台灣“政績”比國民黨治理台灣好的另一層用意，就在貶抑、削弱國民黨自1949年後從大陸來台執政的正當性，同時也刻意對比及錯誤的弱化“中國人”不會治理台灣，對台灣民眾、網路及媒體進行混淆視聽的“認知作戰”。



他強調，賴清德的主要目的是為形塑民進黨承襲日本殖民的親日式治理模式，優於國民黨的中式執政，既反中、去中、貶中亦可親日批國民黨，賴將錯就錯、借力使力、一石多鳥的政治算計非常惡毒，令人難以想像這是出自一個政治領導人的思維。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平提到，日本從1895年殖民台灣之後，由北到南不斷地進行燒殺擄掠，光是根據日本官方最保守的統計，那段時間就至少有超過逾3.2萬名台灣人遇害，而民進黨不是最喜歡提國民黨來台灣執政之後所發生的228事件嗎？但這跟日本屠殺台灣可以相比擬嗎？賴清德現在竟然還讚揚日本殖民統治台灣，根本就是認賊作父。

