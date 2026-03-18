原民後代陳揚：日殖民對抗激烈哪裡好？

國民黨籍屏東縣議員陳揚。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東3月19日電（記者 蔣繼平）賴清德稱“國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民，比殖民統治的日本還要差”引起熱議。中國國民黨籍屏東縣議員陳揚向中評社表示，原住民抗日過程的激烈，待過原住民部落就略知一二，不該美化日本殖民歷史，卻持續透過二二八事件製造對立，這很雙標。他認為，台灣經濟環境不好，“賴政府”很緊張對年底選舉不利，只能提前操作意識形態。



陳揚的母親是排灣族。陳揚表示，一聽到賴清德講“國民黨比日本殖民還差”這段話，馬上就抱持存疑“哪裡美好？”他曾看過部落耆老留下的歷史舊物，譬如殺過日本人的刀子，也聽過出草日本人的故事，就知道當時抗日很激烈、很對立。



陳揚，1988年生，屏東人，屏東科技大學農企業管理所碩士，2018年當選國民黨屏東縣議員。陳揚曾任屏東市公所新聞聯絡人、臉書粉絲團屏東小鎮資訊主播，熟悉網路直播和社群網路操作行銷，是網路新生代政治人物。



台灣原住民抗日活動多發生於日據初期至1930年代，起因為反抗日本當局的“理蕃政策”，如強制沒收槍枝、勞役壓迫及限制活動空間。其中以1930年莫那·魯道率領的“霧社事件”最慘烈。



陳揚的母親是排灣族。陳揚表示，一聽到賴清德講“國民黨比日本殖民還差”這段話，馬上就抱持存疑“哪裡美好？”他曾看過部落耆老留下的歷史舊物，譬如殺過日本人的刀子，也聽過出草日本人的故事，就知道當時抗日很激烈、很對立。



有關民進黨政府過度美化日本殖民的歷史，陳揚表示，歷史都是事實，不需要刻意美化，或者刻意扭曲，不管是二二八事件，或日本殖民，就是去面對它，在歷史過程中得到教訓，並引以為鑑。

