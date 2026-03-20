黃申棟：基隆藍白合示範區　拚議會過半

從國民黨轉入民眾黨的基隆市議員參選人黃申棟接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆3月21日電（記者 張穎齊）年底這場選舉，基隆被視為藍白合作重要觀察指標。由中國國民黨加入台灣民眾黨的基隆市議員參選人黃申棟接受中評社專訪表示，基隆藍白合作已具體成形，從市府到議會皆展現整合態勢，未來目標是席次最大化，並以此作為全台藍白合作的示範模式。



第20屆基隆市議會（2022到2026年）共有31席市議員，藍綠兩黨皆未過半。國民黨拿下13席，民進黨取得12席，另有親民黨2席與無黨籍4席。議長由民進黨籍童子瑋與親民黨籍楊秀玉搭檔，首次擊敗國民黨拿下正副議長席次。



盤點基隆政局，國民黨籍市長謝國樑與民眾黨籍副市長邱佩琳合作，被外界稱為“基隆模式”。議員層級方面，藍白陣營合推出多位青年戰將，包括民眾黨基隆市黨部新聞部主任李文耀、前市府發言人林廷翰、黃申棟及呂承祐等人，跨越不同專業領域，強調世代交替與政策創新。



黃申棟表示，此次藍白合作的核心目標，就是在地方選舉中整合在野力量，“最重要的就是不要讓民進黨繼續得逞”，以過去“總統”大選經驗來看，藍白若無法整合，選情將相對不利，因此願意以自身轉換政黨身分作為示範，推動合作落實。



現年37歲的黃申棟，1989年生於基隆，大安高工畢業，曾就讀中國科技大學建築系，歷任工程公司負責人、國民黨基隆市黨部信義區主任、青工會北區執行長、市黨部發言人及國民黨籍“立委”林沛祥服務處發言人，現為民眾黨基隆市信義區議員參選人。

