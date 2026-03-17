關注：蔡英文近期政治動作多有何用意？

蔡英文近期跨派系輔選，首位是賴清德姪子、基隆市議會議長童子瑋（中），“正國會”前基隆市長林右昌（左）陪同。（取自蔡英文臉書） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）蔡英文近期動作頻頻，第一，爬山輔選賴系人馬；第二，在臉書公開呼籲朝野政黨攜手合作；第三，19日到東吳大學進行卸任後首場校園演說。蔡卸任後低調，但最近動作增多，是否看不下去民進黨執政最近的作為，要出手靠自己聲勢拉抬黨內參選人，可觀察蔡是否近一步持續累積政治聲量，幫英系保溫2028。



首先，蔡英文“爬山輔選”除了英系的縣市長參選人之外，最近增加了賴系色彩明顯的人，包括：將參選基隆市長的賴清德姪子、基隆市議會議長童子瑋，以及被提名宜蘭縣黨參選人、宜蘭縣信賴之友會理事長的林國漳。蔡英文已經跨派系為年底輔選。



第二，蔡英文在台灣勵志協會活動致詞提到，衷心期盼，在民主政治中，政黨之間可以競爭，也必然會相互競爭，但此時此刻的台灣，在“國家安全”事務與社會韌性的建構上，朝野政黨能夠盡最大的努力，攜手合作。蔡已經是卸任“元首”，為何還要公開呼籲，在“國家安全”事務與社會韌性的建構上，朝野政黨能夠盡最大的努力，攜手合作。這次受到美方給予的壓力嗎？且蔡這樣談話更像是現任“元首”的高度。



第三，蔡英文卸任後將在今天首度到曾任職的東吳大學，進行首場校園演說，活動預告前還先蒐集問題，網友就提到如果太閒要不要再回來選“總統”，想必這樣的網路氛圍與喊話，看在還想連任的賴清德眼中，不太好受。



而蔡卸任後還到校園演說，甚至常常出現的網路上留言，這是在保溫網路熱度，也是在爭取青年族群的支持。



蔡英文最近兩場爬山加上參與台灣勵志協會活動時，都有“正國會”的人馬陪同。基隆場有前基隆市長林右昌；宜蘭場有“正國會”宜蘭“立委”陳俊宇陪同；台灣勵志學會同樣有“正國會”、“外交部長”林佳龍以及林右昌，官方則有陸委會主委邱垂正以及“僑委會委員長”徐佳青等陪同。

