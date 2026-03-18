關注：藍白簽合作協議2026白會泡沫化？

柯文哲與黃國昌對2026的盤算佈局，嘉義是必爭之地。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉加溫，中國國民黨、台灣民眾黨18日拍版“2026年聯合治理暨地方選舉合作協議”，藍白進入新北、宜蘭、嘉義整合的深水區，而從白營近期佈局動作來看，嘉義市顯然是必爭之地，但若全部落空，似乎也接受“願賭服輸”，只是白營如何盤算避免泡沫化，就成了難題。



2022地方選舉，民眾黨的高虹安拿下新竹市蔚為話題，而選前以無黨籍參選、選後揭露早已加入民眾黨的金門縣長陳福海，更讓民眾黨氣勢如虹，一直延續到2024大選民眾黨獲8席不分區“立委”，雖前民眾黨主席柯文哲在大選落敗，但民眾黨也以肉眼可見的速度壯大。只是接下來柯文哲涉京華城案遭羈押1年，民眾黨由現任黨主席黃國昌接手，只能守成。



2026地方選舉，是關乎民眾黨在歷經諸多司法案件後，究竟是持續壯大，或是泡沫萎縮的一役，目前藍白力挺高虹安，新竹市似能守下，但因官司退黨的高虹安至今仍未重新加入民眾黨，如今已沒有鴻海創辦人郭台銘的因素，真的還屬白營麾下嗎？而陳福海則無法競選連任，金門已守不住，如何板回一城？



民眾黨在2026縣市首長提名佈局，有黃國昌親征新北市、前白委陳琬惠挑戰宜蘭縣、前白委張啟楷挑戰嘉義市，但陳琬惠近期媒體聲量並不大，而黃國昌則被傳出農曆春節後傳統陸戰拜票公開行程銳減，而柯文哲則親自操刀嘉義市選戰，除擔任張啟楷競選總幹事外，還特地南下替競選團隊幹部授課“選戰實務培訓營”密訓，顯然民眾黨已押注嘉義市為必爭之地。



不過，在藍白簽署合作協議後，對於張啟楷日前提及，若新北、嘉義、宜蘭都輸，2026藍白合等於宣告破局，民眾黨的回應卻耐人尋味，除了否定非如張啟楷所言外，一句“民眾黨更關心的是後續有沒有更多人才可以納入團隊”更道破了民眾黨的盤算，也就是白營為求生存，將以時間換取發展空間，2026這一局縣市首長並非一定要。

