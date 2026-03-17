關注：拆解藍白合作協議　藏有防翻桌密碼

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌對藍白合作都持正面積極態度。（國民黨提供資料照） 中評社台北3月19日電（記者 張嘉文）在走過2024大選的“君悅之爭”藍白破局後，中國國民黨和台灣民眾黨18日簽署“2026年聯合治理暨地方選舉合作協議”，這次最受矚目的，不是民調誰讓誰幾%，或者誰當正誰當副，而是藏在條文裡的民調設計有一套防翻桌密碼。



也就是在整合民調細節上，雙方明文規定，未加權前的樣本代表性檢定值（P－value）必須達到0.05以上。這看似一般的統計學指標，實則是雙方為了防堵人為操弄、杜絕互相猜疑，甚至引發民調糾紛而設下的科學防火牆。另外還有民調採對比制減少藍白內耗，以及明定選後的縣市執政聯合治理，代表藍白整合推出的人選，不會是贏者全拿，輸的一方也不是完全出局等等，都有背後的目的在。



回顧2024大選期間藍白整合破局，最終甚至走向翻臉，當時的民調糾紛僅是引爆點，實際上是雙方缺乏互信，也就是沒有共同接受結果的機制存在，最後才演變成政治對撞。



這次藍白重新來過，合作協議的第三條直接把民調流程寫進去，從樣本結構、代表性檢定到P－value門檻，都先訂出一個框架，等於把未來可能爭吵的點，提前擺到檯面上。特別是強調“未加權前”就要過關，某種程度是在要求民調一開始就不能太偏，不能完全靠後面修正。這樣的設計，確實提高了操作難度，也讓太過誇張的樣本比較難成立。



但同一條文也保留了彈性，像抽樣方式、樣本數、加權怎麼做，仍是雙方之後再談。換句話說，這是先畫出邊界的紅線，建立一套雙方比較不容易翻臉的遊戲規則。

