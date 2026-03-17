屏東潮州布袋戲聲光效果佳　吸引民眾觀賞

屏東縣潮州福安宮18日晚間有場大型布袋戲展演，飛舞的武器、加上噴火特效，呈現震撼的聲光效果。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東3月19日電（記者 蔣繼平）屏東縣潮州鎮有“戲曲原鄉”的美名，歌仔戲、布袋戲、皮影戲均為兩岸共享的傳統表演藝術。潮州鎮公所18日晚間在潮州福安宮有場大型布袋戲展演，吸引民眾觀賞，現場震撼聲光效果與結合創新特效道具，相當有一套，讓人驚嘆不已。



除了一般的操偶技巧與劇情對話，特別的是會點燃鞭炮、仙女棒，不時還結合噴火秀、釋放煙霧，很有臨場感。而飛舞的武器道具與讓人眼花撩亂的轉盤，都是純手工製造的視覺特效，加上有如身在夜店般的音響與光影，現場觀賞讓人很享受。



屏東縣潮州鎮素有“戲曲原鄉”之稱，是南台灣傳統表演藝術（歌仔戲、布袋戲、皮影戲）的搖籃，孕育出如明華園、明興閣等知名劇團。這些戲曲文化多源自大陸閩南或廣東潮州一帶，深深紮根並融入在地宗教與民間生活。



潮州鎮公所本週舉辦“靝馬潮興隆－福庇全潮”文化慶典，18日晚間在潮州福安宮有場大型布袋戲“九火煉劍”，講述主角為了對抗邪惡勢力尋求頂級神兵，最終在特殊的“九火”能量下鑄造出具備強大熾熱火力的寶劍，成功斬妖除魔。



這次表演由“阿猴掌中班”擔綱演出，來自屏東潮州的專業布袋戲團，前身為“秦正閣木偶劇團”，團長是前潮州鎮民代表黃憲正，擅長精湛操偶技藝與金光戲演出，特色是呈現震撼的聲光效果，經常進行公演，在屏東具代表性。



潮州福安宮主祀福德正神，為潮州鎮重要信仰中心，迄今已有百年歷史。由於農曆二月初二，適逢“福德正神”聖誕千秋，俗稱“頭牙”，廟裡也出現許多祝壽花籃，前往拜拜的人潮也不少。