駁切割論　蕭旭岑：馬叮囑好好協助鄭麗文

國民黨副主席蕭旭岑18日接受王淺秋專訪。（照片：飛碟電台提供） 中評社台北3月19日電／國民黨副主席蕭旭岑18日在廣播節目回應表示，他自己跟王光慈是主動請辭，馬英九之前就叮囑他要好好協助鄭麗文。蕭也透露，農曆年前，他才剛與國民黨副主席張榮恭，陪同鄭麗文拜會馬英九，“切割說”的指涉不實。



馬英九文教基金會日前發布人事異動新聞稿表示，基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈離職，未來的個人言論及行為，均不能代表馬英九立場，隨即被解讀是馬英九切割蕭旭岑以及中國國民黨主席鄭麗文。該基金會接著發布澄清說明，也有人影射是清廉問題。



蕭旭岑呼籲連續劇式的繪聲繪影畫下休止符，大家向前看。他對馬英九也很感念感謝，未來若有人攻擊馬英九，自己還是會站出來為馬英九辯護，這毋庸置疑。



馬英九文教基金會16日發布聲明指出，基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈離職，已於2月底完成離職交接手續，未來的個人言論及行為，均不能代表基金會與馬英九的立場。在引起多方揣測後，馬英九基金會17日再發布澄清啟示，強調此次人事異動“係為強化內部紀律並完善組織架構”，因此特別聘請戴遐齡教授擔任執行長。戴遐齡曾任台北市立大學校長、“行政院體委會主委”等職，擁有豐富學術交流及行政管理經驗。



蕭旭岑18日接受廣播節目《飛碟晚餐》主持人王淺秋專訪，被問到，外界有傳出很多版本，其一是馬英九不滿蕭旭岑接任國民黨副主席未先知會；也有一版本是馬英九要切割鄭麗文的兩岸路線；甚至還有版本指稱蕭旭岑、王光慈有清廉問題。究竟哪個是真相？



對此蕭旭岑說，很多版本的繪聲繪影或放大，自己不願意回應，自己跟王光慈是主動請辭，馬英九對自己恩重如山，雖然離開基金會，但自己永遠感念和支持馬英九。一切以基金會說明為主，自己也尊重基金會未來的任何處理。他指出，自己從去年11月起擔任國民黨副主席，黨務工作繁重，本來就想免兼基金會職務。此外，國民黨主席鄭麗文也希望自己能多在兩岸事務上進行協助，所以離開基金會本就是很自然的一件事。



蕭旭岑說，馬英九的兩岸路線與鄭麗文一致，都是“九二共識，反對台獨”，馬英九之前就叮囑他要好好協助鄭麗文，馬當過黨主席，瞭解黨主席的辛苦，鄭麗文剛上任篳路藍縷，所以要他好好協助。蕭旭岑並透露，農曆年前，他才剛與國民黨副主席張榮恭，陪同鄭麗文拜會馬英九，“切割說”的指涉不實。



蕭旭岑說，聲明中寫道新任執行長戴遐齡“人品端正，操守清廉”，就有人過度解讀。馬英九過去任用的部屬都是“人品端正，操守清廉”，這也是為什麼自己與其他同事們可以服務馬英九那麼多年，“我不認為是影射，不會負面解讀。”



蕭旭岑表示，自己聽到很多不同版本、誇大的故事，記者朋友在寫相關報導時應善加查證，以免無關人員被捲入。連續劇式的繪聲繪影畫下休止符，大家向前看，台灣還有很多重要的事情，包含能源問題、“憲政”問題以及伊朗戰爭的經濟問題，都比這件事重要。