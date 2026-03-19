藍青年軍析高雄民調趨勢　斷言藍綠五五波

陳冠安（右）18日接受廣播節目《POP大國民》專訪。（截自POP大國民YouTube畫面） 中評社台北3月19日電／年底縣市長選舉，民進黨派出親賴“立委”賴瑞隆參選高雄市長選舉，對決中國國民黨籍“立委”柯志恩。國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安分析近期民調有兩個趨勢，認為整體看起來會是“五五波”，且南二都選情相對膠著。



先前曾待過柯志恩團隊的陳冠安18日在廣播節目《POP大國民》中被問及最近高雄市長選情，他表示，整體看起來是五五波，且會是今年選舉最關注的地方，包含話題性很高，還有民進黨在台北市、桃園市提名都難產，台中市跟新北市都是藍營現任市長要交棒，基本上南二都選情相對膠著。



陳冠安指出，柯志恩過去4年都沒離開過高雄，接了高雄市黨部主委、不分區“立委”經營高雄，這跟賴瑞隆狀況又不同。賴在高雄知名度不是很高，最剛開始的時候，柯志恩在《TVBS》民調是有贏過賴。後來賴瑞隆在民進黨初選勝出，泛綠凝結之後，賴的民調才有拉高。



陳冠安續指，但現在不論是哪一個民調，可以發現有幾個趨勢，包含賴支持率衹有泛綠，拿不到中間選民。而柯現在有泛藍優勢，泛白更不用講，在中間選民部分都是領先的，但賴衹有在泛綠是凝固的。但為何還是五五波，因為高雄市的基本盤綠營還是比較大。