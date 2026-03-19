綠召委下周密集排審軍購案　美研議加速交付

“外交及國防委員會”民進黨籍召委陳冠廷。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／“立法院”“外交及國防委員會”民進黨籍召委陳冠廷將於下周一、三、四排審朝野提出的軍購特別條例草案。陳冠廷18日呼籲在野支持“政院”版，將創造三贏，而非當成零和遊戲。台灣民眾黨“立院”黨團表示，不會排除任何可能性，盼異中求同；中國國民黨“立委”黃健豪表示，重點在於逐項檢視內容，確保預算編列符合實際需求與財政紀律。



美首席副助理國務卿布朗18日在眾院外交委員會表示，伊朗戰爭並未影響對台軍售交付進度，對台灣的安全合作與援助依然是華府的首要任務。路透指出，事實上在伊朗戰爭爆發前，美國已累積數十億美元的對台軍售訂單。布朗提到政府正研議加速交付機制，未透露具體措施。



根據《中時新聞網》報導，同場聽證會上，美國國防合作安全署署長米勒進一步指出，美方早於2023年即已制定原則，明確將台灣列為武器供應優先對象，且該政策目前仍持續有效。他表示，若在供應排序上需在不同客戶間取捨，例如魚叉反艦飛彈的交付，“台灣的順位排在沙特阿拉伯之前”，強調對台安全合作與援助為美國的首要任務。



陳冠廷18日說明下周審查規畫，下周一先安排詢答，接下來2天逐條審議，希望“政院”版能得到朝野認可。他強調，草案內容當然可以協商、討論，但不要差太多，比方交付期程若強硬訂在2028年，明明不符合現階段的產製期程，物理上根本沒辦法完成的部分，盼藍白兩黨能理解。這一次的軍購特別條例對“國防”至關重要，“晚一天，對我們國家的風險就多一天。”



民眾黨團副總召王安祥表示，黨團已提出自己的版本，但不排除任何可能性，畢竟先前已通過授權“政院”先簽4項軍購發價書；儘管委員會尚未討論，且各黨應都希望通過自家版本，但仍盼大家異中求同、找出最大公約數。



黃健豪表示，國民黨團支持軍購，但若要求“立院”對“政院”的1.25兆元全數埋單，“立院”審查功能何在？軍購核心問題在於“要買什麼”及“美國要台灣買什麼”，相關內容應攤在陽光下檢驗。