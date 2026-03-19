家屬不滿賴插手換將？陳光復貼文參選到底

澎湖縣長陳光復臉書在18日晚間突然用綠底白字寫下“陳光復參選到底！”。（照片：陳光復臉書） 澎湖縣長陳光復臉書在15日貼文，還特別秀出陳光復（右）與妻子吳淑瑾（中）在1991年絕食抗議的照片。（照片：陳光復臉書） 中評社台北3月19日電／民進黨籍澎湖縣長陳光復大年初一跌倒，後腦杓著地，失去生命徵象22分鐘。家屬連日來雖一直透過陳光復臉書透露陳光復狀況好轉進步，但外界認為昏迷這麼多天未醒，即使現在已轉出加護病房到一般病房，年底要繼續代替民進黨上陣不容樂觀。



就在兼任黨主席的賴清德18日接見，包括馬公市長黃健忠等民進黨地方人士後，18日晚間9時40分許，疑是陳光復家屬突然透過粉專發文，用綠底白字寫下“陳光復參選到底！”，表達陳光復要參選澎湖縣長的決心。



根據《中時新聞網》報導，對照陳光復臉書15日貼文，還特別秀出陳光復與妻子吳淑瑾在1991年絕食抗議的照片，不願具名人士就點出，陳光復臉書貼文，在陳光復仍未清醒下，若非家屬授意，相信沒人敢代為貼文，而且這操作，彷彿就透露，除了堅持保留陳光復代表民進黨競選澎湖縣長契機外，可能也是釋出家屬，或許希望由吳淑瑾代夫披掛上陣訊息，只是賴清德沒考慮到這環節，直接跳過家屬，陳光復臉書才會有這波操作與試探。



據瞭解，賴清德18日接見民進黨籍的地方黨部主委顏家康、馬公市長黃健忠、議員呂黃春金、議員蘇育德、代表吳志宏和陳光復的機要秘書吳南宏等人，表明有意提名馬公市長黃健忠，代表民進黨競選澎湖縣長；蘇育德則代表民進黨參選馬公市長，不過蘇育德表示沒有意願。



而就在這群人晚間回到澎湖後，陳光復臉書就有代理者表態“陳光復參選到底”，顯然不滿賴清德打算陣前換將的決定。包括縣長夫人吳淑瑾在底下留言“縣長加油；上帝會祝福你”；吳南宏“唯一支持陳光復”、秘書長林文藻“等您強勢回歸，縣長加油！”，及陳光復的一級主管親信等紛紛在第一時間表態支持陳光復下，顯然陳的家屬可能深信陳應該會好轉，或者不願將此大位拱手讓人。