盧秀燕訪美拜會國會又出席僑宴　不談2028

台中市長盧秀燕拜會美國國會，搭乘國會地鐵往返參眾兩院。(照:台中市府提供) 中評社台北3月19日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕赴美訪問行程安排緊湊，美東時間18日拜會共和黨籍聯邦眾議員狄亞士巴拉特等人。盧秀燕表示，希望針對台美共同關心的安全、關稅等議題交換意見；這次與美方會談中，無人機占了很大一部分。



對於媒體問及參選“總統”等議題，盧秀燕說，她當初對台中市民承諾會“做好、做滿到最後一天”，因此“暫時不會去思考這些問題”，目前全力以赴把市長工作做好。



盧秀燕率市府首長訪問團於11日到21日訪美，繼波士頓、紐約後，接著到訪華府。她昨天拜會馬里蘭州政府、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）並出席僑宴，今天赴美國國會拜訪。



盧秀燕在美東時間3月17日晚間出席華府地區僑宴，也是這次出訪美國的第三場僑界聚會。活動原訂席開35桌，因僑胞出席踴躍，臨時加開桌數，吸引近400人共襄盛舉。



盧秀燕發表演說，分享從政理念，強調成熟的領導者應做“搭橋的人”而非築牆者，團結內部才能帶領“國家”向前。盧秀燕特別從台灣帶來馬年小紅包，向美國僑胞祝賀，現場氣氛熱絡。



她在行程空檔接受媒體聯訪表示，先前擔任“立法委員”時經常拜訪美國國會，但這是她擔任台中市長7年以來，首次造訪美國國會，主要是為台灣人民發聲。



盧秀燕說，拜會美國聯邦眾議院“國會”台灣連線”共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）等多名議員及助理。希望透過面對面交流，針對台美共同關心議題，包括台灣“國家安全”、亞太區域和平及關稅等交換意見，從各面向、把握機會進行交流，盼促進台美之間更多瞭解及合作。



記者問及與美議員交流過程中，對方是否有關切台灣“國防”預算，盧秀燕表示，“難免會有”，不過她對台灣現況進行說明，拜會對象也對台灣有些瞭解，彼此交換意見很快就能相互理解，也討論了該如何因應。



她說，目前全球局勢混亂，有許多場戰爭發生，安全議題占這次和美方交流很大一部分。