藍營新竹縣長之爭　陳見賢與徐欣瑩民調膠著

藍委徐欣瑩。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／中國國民黨即將於3月下旬進行新竹縣長初選，副縣長陳見賢與“立委”徐欣瑩爭取出線，各自回防“政見牌”。根據最新民調顯示，徐欣瑩和陳見賢皆以36.7%、分別勝過民進黨籍竹北市長鄭朝方24.5%及27.1%。黨內互比部分，徐欣瑩則以37.3%支持度略高於陳見賢36.6%，雙方差距僅0.7個百分點。



但國民黨新竹縣初選方式，以7成民調、3成黨員投票的“七三制”決定最終人選。其中民調部分又以政黨對比支持率乘上85%、黨內互比支持率乘上15%，兩者加總作為實際總支持率。



根據“全方位市場調查有限公司”進行的《新竹縣長選情民意調查報告》，若將民進黨潛在對手、竹北市長鄭朝方納入對比，徐欣瑩以36.7%勝過民進黨籍竹北市長鄭朝方的24.5%；陳見賢則同樣以36.7%勝過鄭朝方的27.1%；顯示兩人對外戰力齊平，皆能穩守藍軍基本盤並有效壓制對手。



黨內互比部分，徐欣瑩則以37.3%支持度略高於陳見賢36.6%。雙方差距僅0.7個百分點。顯示儘管徐欣瑩具備全台性知名度，但陳見賢在擔任副縣長期間深耕基層，雙方差距縮小至不到一個百分點。



另外據《壹蘋新聞網》報導，從選民政黨傾向來看，徐欣瑩在台灣民眾黨支持者的支持度，領先陳見賢達22.0%最多；而陳見賢在民進黨支持者的支持度，領先徐欣瑩達18.1%最多。徐欣瑩在各政黨傾向選民的支持度介於21.1%至53.6%，以民眾黨支持者支持度最高，而以政黨中立選民支持度最低。陳見賢在各政黨傾向選民的支持度介於19.3%到46.9%之間，以民進黨支持者支持度最高，而以政黨中立選民支持度最低。



該份“新竹縣長選情民意調查報告”為“全方位市場調查公司”執行，調查方法為CATI電話訪問，調查時間為3月12日至13日，調查對象為戶籍設在新竹縣且年滿20歲選民，實際完成的有效樣本為1093人，在信心水準訂為95%下，抽樣誤差在±2.96%以內，並依新竹縣人口結構進行加權處理。