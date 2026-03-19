台官方外僑居留證改稱“南韓”　韓國網友無感

台外交部18日將外僑居留證中“韓國”改為“南韓”，PTT網友收集韓國網友的反應。（照片：PTT網站） 中評社台北3月19日電／韓國電子入境卡將台灣列為“中國台灣”，台“外交部”多次抗議都沒收到回應，18日祭出反制措施，將“外僑居留證”中原列“韓國”之名稱，改為“南韓”。如果韓國31日前，沒有正面回應，還會把台灣電子入境登錄表上也改成南韓。媒體人謝寒冰18日在直播節目中，列舉網友收集的韓國網友反應，“讓South Korea本人感到很困惑，這哪算攻擊？”“本來就是南韓，英文不就是South Korea，那又怎麼樣”。



中國國民黨籍桃園市議員詹江村18日也在臉書發文表示，目前北台灣觀光客，韓國自由行占很大部分。為了意識形態反制韓國，你有想過店家的感受嗎？



謝寒冰表示，“外交部”苦思良久，使出渾身解數，若再不改，外僑居留證就叫“南韓”，不准叫“大韓民國”。他不禁表示，這到底是怎麼了，你們這些人，連人家怕什麼都不知道，你叫人家“南韓”，人家根本不會怕；你叫人家“南朝鮮”，人家還會賭爛一點，他不知道這些人腦袋在想什麼。



謝寒冰指出，PTT網友收集韓國網友的反應，“有本事就叫我們‘南朝鮮’啊，又不是極端到把整個半島都叫朝鮮，只叫‘南韓’哪裡會被激怒到？哈哈哈”、“完全沒有打擊感”、“本來就是南韓，英文不就是South Korea，那又怎麼樣”、“這也算攻擊？難怪你們連WBC8強都進不了”、“只要不是寫‘南朝鮮’就行了”、“反而更好吧？外國人常問‘North？South？’如果直接寫South反而方便”、“他們自己不也是叫‘China Taipei’，就是‘中國台北沒錯’、“你們‘外交部’發表官方立場時，後面英文還不是寫著Chinese，呵呵”、“韓國人對被叫‘南韓’完全沒反感，反而是朝鮮討厭被叫‘朝鮮’。完全沒摸清楚對手啊”、“這群人最搞笑的一點是：全世界唯一支持尹錫悅戒嚴的國家，呵呵”。



詹江村表示，反制韓國，“外交部”有確定嗎？目前北台灣觀光客，韓國自由行占很大部分。九份老街、黃金博物館，很多店家還特別用韓文招牌，韓國人消費也是目前最高。為了意識形態反制韓國，你有想過店家的感受嗎？



網友留言表示，“自嗨”、“哈哈，韓國有很害怕嗎？”、“改南韓又如何？怎麼不改成改朝鮮韓國省？”“感覺改得不痛不癢”、“然後呢？有意義嗎？”“有種改‘南朝鮮’笑他們不敢”、“依照記者的聰明才智，這時候應該去問韓籍的啦啦隊，怎麼看這件事”、“應該改成高麗”、“會在乎人民的感受就不是小屁孩執政黨了”。