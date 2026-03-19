台官方拍板　4月起液化石油氣貨物稅減徵一半

鄭麗君18日召開“穩定物價小組”第2次臨時會報。（“行政院”提供） 中評社台北3月19日電／因應中東情勢變局，“行政院副院長”鄭麗君18日召開“穩定物價小組”第2次臨時會報，會中決議新增自4月起液化石油氣貨物稅減徵50%新措施，藉以減輕業者營運及民眾負擔，力拚今年全年美國消費者物價指數(CPI)年增率2%以內目標不變。此外，正積極推進5月天然氣調度作業，“交通部”於會中報告指出公共運輸票價不調整。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗君表示，目前台灣油氣存量高於法定規範，3至4月天然氣已全數調度到位，供應無虞，也正積極推進5月天然氣調度作業。在油價部分，本週汽、柴油原應各漲新台幣9.5元及10.9元，中油公司依亞鄰最低價原則，另啟動專案平穩機制，再吸收至少6成售價漲幅，3月14日已宣布本週汽柴油價格不調整，有效減緩國際油氣價格上漲之衝擊。



鄭麗君指出，除原關鍵原物料品項持續減徵稅負，政府也於3月16日機動擴大調降汽、柴油貨物稅至法定上限50%，每公升稅額分別擴大調降至3.415元與1.995元，並自4月起減徵液化石油氣貨物稅50%（每桶20公斤瓦斯減徵6.9元），以減輕業者營運及民眾負擔。



“行政院”表示，“農業部”已確認目前可供應製肥原料庫存至7至8月，下半年尚有採購契約之貨源，且台肥公司原料來源國多元（如印尼、澳洲等），可確保至年底原料來源供應無虞。針對生產端成本，政府持續實施農機用油免徵5%營業稅；漁業動力用油除持續免徵稅負外，亦編列17.93億元預算提供14%優惠補貼，確保農漁畜產品價格產銷平穩。



為提前因應國際能源價格波動對民生商品產生的外溢效果，鄭麗君提及，請“經濟部”及“行政院”消保處等相關部會強化民生商品價格監測。



鄭麗君透露，針對民眾關心的外食，“經濟部”已擴大指標餐飲監測範圍至13品項、34個知名品牌，請“經濟部”鎖定民眾經常購買之消費品項，加強監測；消保處亦將加強辦理17項民生物價訪查，必要時增加訪查頻率。另請物價聯合稽查小組密切注意價量變動之合理性，不定期啟動稽查，避免發生哄抬、囤積等不法情事，確保市場秩序，嚴格把關消費者權益。



在產業面，鄭麗君指示，“經濟部”等部會密切關注國際油價上漲對產業的外溢效果，例如乙烯、丙烯等石化產業基礎原料，以及中下游產業，包含化纖、橡膠、汽車零組件及鞋業等製造業的原料供應可能受到影響，請“經濟部”掌握產業狀況，適時提供協助。



另外，民眾關心的公共運輸，“交通部”於會中報告指出公共運輸票價不調整。鄭麗君責成“交通部”確保台航商的水域安全，並密切關注全球貨櫃運價變動，確保進出口貿易不受衝擊。



鄭麗君表示，在物價方面，3月上旬因蔬果供量充裕及春節採購需求消退，食物類價格呈現平穩，服務類部分項目（如計程車資、旅遊團費等）之春節暫時性漲價亦已結束。雖國際油價因228中東衝突大幅上漲，但在政府啟動專案緩漲搭配汽柴油雙緩漲機制，並擴大汽柴油貨物稅減徵幅度下，降低國際油價負面衝擊，“主計總處”預估第1季CPI仍將低於1.5%。



鄭麗君強調，面對中東情勢不確定性，政府已經啟動汽柴油雙緩漲及專案緩漲機制，並擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%，以及穩定民生物資及農工原料等多項穩定物價措施，力求全年CPI上漲率控制在2%以內。