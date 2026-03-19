李四川鐵綠區搏感情　盼里長助攻重返新北

國民黨新北市長參選人李四川18日晚間出席三重區里長聯誼會餐會。（照片：李四川競選辦公室提供） 中評社台北3月19日電／中國國民黨新北市長參選人李四川18日晚間出席被視為鐵綠選區的三重區里長聯誼會餐會，向基層喊話爭取支持。他強調，若年底獲得市民肯定，將“全力以赴回到新北市”，與里長及市民攜手推動市政，並點出三重未來發展關鍵在於都市更新與交通改善。



根據媒體報導，現場席開數十桌，參加人員包括在地里長、議員，新北市副市長劉和然也到場。李四川到場時，逐桌親切與來賓互動，不時有里長及鄉親前來握手與合照，高喊“凍蒜”、市長好，展現高人氣。



李四川致詞時表示，近期密集走訪各區里長，親自傾聽地方聲音，“市長聽的是報告，里長看到的是問題”，強調基層反映多屬長期累積議題，市政推動須仰賴里長與市民共同努力。他也感謝過去在台北縣及新北市任職期間，基層一路支持與協助。



談及地方建設，李四川指出，三重早期面臨淹水問題，過去已逐步改善，但隨著都市發展，當前更迫切的課題轉向老舊建物更新及交通壅塞。他承諾，未來將針對都更與交通提出具體政策，讓三重持續進步。



此外，針對近期淡江大橋傳出低頻風切聲爭議，李四川也透露，已親自陪同里長前往現場瞭解情況，並與居民說明成因。他表示，目前“中央”已委託淡江大學進行專業評估，預計下周提出報告，目標在4月底前提出解決方案。



面對即將到來的選戰，李四川也再次向在場基層請託支持，盼凝聚地方力量，為新北市發展共同打拼。