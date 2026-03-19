藍營反美？賴士葆：一貫親美友日和陸

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台中市長盧秀燕正在訪美，其子弟兵、國民黨籍“立委”黃健豪稱此行有意化解美方對藍營“親中反美”的疑慮。對此，國民黨“立委”賴士葆今天受訪時強調，國民黨從不反美，一貫走“親美、友日、和陸”路線。在對美軍購預算上，只要滿足“美國願賣、台灣需要”兩大條件，預算就不是問題。



賴士葆說，據媒體報導，美方在習特會後可能加簽百億美金軍售案，到時候清單開出來，要加預算藍營會支持，這就是軍購條例3800億+N的執行，這樣加一加，特別軍購總額會來到8千億左右，和各界預期趨於一致。



盧秀燕17日於訪美期間拋出“不要輕忽戰爭發生的可能性”，強調勿恃敵不來，其子弟兵黃健豪昨受訪表示，盧比較傾向8100億元的軍購版本，且盧此行是希望消除外界對國民黨“疑美、親中”的疑慮。



對於外界解讀盧秀燕在軍購議題上與黨中央不同調，賴士葆今天在“立法院”受訪時表示，無論是盧秀燕提到的8100億元規模，或是前主席朱立倫曾提及的數字9000億，與目前黨團主張的“3800億+N”版本，本質上並無太大差異。



賴士葆說，大家不要糾結在數字上，最近有消息傳出特朗普極可能在訪華後加簽一項約150億美金（折合台幣約4000多億）的軍售案，若加上原本的3800億，總數就達到8000多億，與外界推估的軍購需求相當吻合。他強調，重點就在於確認這些清單，“只要美國願意賣，而且是我們需要的，我們就加，這沒有問題。”



至於盧秀燕訪美被視為“提醒黨中央不要反美”一事，賴士葆說，國民黨歷代政府基本上都是親美，與大陸維持和平也是一貫論點。國民黨真正該檢討的是“信息不對稱”問題，因為美方長期接觸多為綠營媒體與觀點，這對國民黨極不公平。



賴士葆強調，藍營未來應更有計劃、有組織地向美國傳遞訊息，讓美方知道國民黨在追求和平的同時，也是負責任的夥伴，而非任由綠營單方面定義國民黨的對美態度。