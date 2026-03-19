澎湖縣長換將？民進黨：勿過多揣測

民進黨中央黨部。（中評社 資料照) 中評社台北3月19日電／民進黨黨籍澎湖縣長陳光復目前昏迷，但昨天臉書卻表明參選到底，疑似黨中央傳出換人消息，引發陳的家屬不滿。民進黨中央19日趕緊回應表示，陳光復是澎湖縣長提名人，望外界勿過多無謂揣測、流言，徒增困擾，衷心希望陳能早日康復，為澎湖縣政打拚。



陳光復大年初一跌倒，後腦杓著地，昏迷多天未醒，外界認為要繼續代替民進黨上陣不容樂觀。兼任黨主席賴清德18日會見，包括馬公市長黃健忠等民進黨地方人士後，18日晚間9時40分許，疑是陳光復家屬突然透過粉專發文，用綠底白字寫下“陳光復參選到底！”表達要參選澎湖縣長的決心。



民進黨19日發聲明表示，陳光復是澎湖縣長提名人，黨中央非常關心陳光復的病情，主席賴清德除日前親自探望外，也以醫師專業協助家屬瞭解其病況，更擔心陳光復責任感重、掛心縣政影響休養。近日邀集地方人士閉門座談，純粹是希望瞭解因陳光復意外所引發縣政變局聽取大家想法，廣泛交換意見，望外界勿過多無謂揣測、流言，徒增困擾。衷心希望陳光復能早日康復，為澎湖縣政打拚。



賴清德18日接見，包括馬公市長黃健忠等民進黨地方人士後，18日晚間9時40分許，疑是陳光復家屬突然透過粉專發文，用綠底白字寫下“陳光復參選到底！”，表達陳光復要參選澎湖縣長的決心。



根據《中時新聞網》報導，對照陳光復臉書15日貼文，還特別秀出陳光復與妻子吳淑瑾在1991年絕食抗議的照片，不願具名人士就點出，陳光復臉書貼文，在陳光復仍未清醒下，若非家屬授意，相信沒人敢代為貼文，而且這操作，彷彿就透露，除了堅持保留陳光復代表民進黨競選澎湖縣長契機外，可能也是釋出家屬，或許希望由吳淑瑾代夫披掛上陣訊息，只是賴清德沒考慮到這環節，直接跳過家屬，陳光復臉書才會有這波操作與試探。



據瞭解，賴清德18日接見民進黨籍的地方黨部主委顏家康、馬公市長黃健忠、議員呂黃春金、議員蘇育德、代表吳志宏和陳光復的機要秘書吳南宏等人，表明有意提名馬公市長黃健忠，代表民進黨競選澎湖縣長；蘇育德則代表民進黨參選馬公市長，不過蘇育德表示沒有意願。