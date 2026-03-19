蔡英文動作多與賴競爭？莊瑞雄：蔡人氣仍高

民進黨團幹事長莊瑞雄（右）接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月19日電（記者 張穎齊）蔡英文近期頻與民進黨地方政治人物互動，今天要到東吳大學演講，引發外界關注是否與賴清德形成競合關係。英系民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄19日表示，蔡、賴之間並非對立，而是“分進合擊”，各自發揮影響力。他也說，蔡卸任後在民間仍具高人氣，與各界往來本屬正常，不必過度解讀為替特定人選站台。



莊瑞雄19日在“立法院”受訪指出，身兼民進黨主席的賴清德，本就肩負帶領黨內選戰的責任，無論任何政黨，主席都期待提名人選能取得佳績，因此積極投入縣市長選舉布局，是職責所在。



至於蔡英文近期頻繁公開活動，莊瑞雄表示，蔡卸任後在民間仍具高人氣，與各界往來本屬正常，不必過度解讀為替特定人選站台，蔡英文在黨內外擁有許多支持者與朋友，“到處走走、聯繫情感、替大家加油打氣”，都是自然現象。



台北市長與桃園市長布局，傳出“行政院副院長”鄭麗君與“法務部政務次長”黃世杰為可能人選，並引發“親新潮流系過多”的質疑。



莊瑞雄回應，民進黨各派系長期培養人才，本就會推出優秀人選，但重點在於候選人是否具備人氣、威望與帶動選戰能力，而非派系標籤。



他指出，無論台北或桃園，目前被討論的人選中，並非單一派系壟斷，例如綠委王世堅、府副秘書長何志偉等人，派系屬性各有不同，因此將選舉布局簡化為派系之爭，是過度解讀。



莊瑞雄並透露，民進黨選舉對策委員會下周舉行，將進一步討論縣市長提名事宜，相關人選也可望逐步明朗，目前時程較以往提前，屬於積極部署，盼透過整體規劃帶動選戰氣勢。