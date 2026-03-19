賴士葆：藍反罷紅利已過　年底選舉戰戰兢兢

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月19日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲接受專訪時提到，大罷免失敗後中國國民黨太樂觀了，他分析2026選舉情況，預估會藍轉綠的縣市有好幾個。對此，國民黨“立委”賴士葆今天受訪時坦言，藍營的反罷免紅利確實已經過去，面對掌握行政資源且走向“行政獨裁”的民進黨，國民黨每一秒都必須戰戰兢兢。



柯文哲昨天接受《少康戰情室》專訪時，提到2026年選情，認為國民黨目前基期過高（執政縣市有14席），包括宜蘭縣、新竹縣及彰化縣等縣市都有翻盤風險，並直言“國民黨怎不知害怕？”



賴士葆今天在“立法院”受訪時對此表示，選舉在選票還沒開出來之前，從來都沒有樂觀的空間。即便去年反罷免行動取得成功，國民黨內部也始終保持高度戒備，但柯主席這番話是對的，這對部分黨內人士是一個警惕。



賴士葆指出，最新的民調數據顯示，民進黨在大罷免挫敗後的低迷期已經過去，支持度正在回升。這意味著國民黨先前享有的反罷免紅利已經消失，未來選戰將回歸到資源與實力的硬碰硬，而國民黨最大的對手，是掌握所有行政資源且肆意“玩法弄法”的民進黨政府。



賴士葆舉例說，民進黨政府正在創下世界首例，“立法院”辛辛苦苦三讀通過的法案，“行政院”竟然可以看心情決定是否執行，目前已知有5個法案被“行政院長”卓榮泰以不副署方式擱置，後續可能還會增加。



這是赤裸裸的行政傲慢，賴士葆說，從鼓吹戰爭言論要開罰，到剝奪立法權，台灣正一步步走上“行政獨裁”的道路。當立法權被行政權架空，“立院”通過的法案要看執政者“高興與否”才執行時，民主制衡已蕩然無存。