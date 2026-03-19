重啟核電？綠黨團重申三前提

左起民進黨團書記長陳培瑜、幹事長莊瑞雄接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月19日電（記者 張穎齊）中東局勢升溫、油價恐大漲，加上台灣用電議題升溫，外界關注是否可能重啟核電，衝擊民進黨“非核家園”政策。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄19日表示，核電議題仍須符合安全、社會共識及核廢料處理三大前提，並未推翻既有政策。



“核安會”主委”陳明真18日在教委會答詢指出，若台電補件完整，審查時間可縮短，不排除2028年具備重啟條件；但現行法規仍不允許立即啟用核電。若遇緊急狀況，須由“總統”發布緊急命令，並經“核安會”確認安全，方可短期啟動，且不會長期運轉。



對於外界質疑此舉形同打臉“非核家園”，民進黨團書記長陳培瑜19日在“立法院”表示，“核安會”的說法並非如此解讀，相關討論仍是在既有制度與安全前提下進行。



莊瑞雄則指出，賴清德已明確揭示核能政策方向，社會對核電議題仍存在高度關注與不同意見，核電是否使用，首先必須確保安全無虞，其次需取得社會共識，第三則是核廢料處理問題必須有具體解方。



莊瑞雄說，台灣經濟發展，尤其半導體、AI與伺服器產業，用電需求確實龐大，政府有責任穩定供電，以支撐產業發展動能，然而涉及核能政策，仍須在安全與民意基礎上審慎評估。



他指出，核廢料處置一直是關鍵難題，無論低階或高階核廢料的最終去處，都涉及地方接受度問題，甚至需透過公投取得正當性，在目前社會氛圍下，地方對於設置相關設施普遍存有疑慮，更遑論核廢料處理設施。



莊瑞雄強調，若未來核能議題要進一步推動，必須在安全確認、社會共識及核廢料解決三大前提下進行，政府也將在兼顧民意與經濟發展需求之間，持續審慎評估相關政策方向。