韓國改稱南韓引反感？林佳龍：認知作戰

藍委徐巧芯。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月19日電（記者 莊亦軒）韓國電子入境卡將台灣標註為“China（Taiwan）”引發爭議，民進黨“外交部長”林佳龍日前宣布採取反制措施將僑民居留證“韓國”改稱“南韓”。中國國民黨籍“立委”徐巧芯19日在“立法院”質詢“外交部長”林佳龍時，開場時出其不意的問了一句“你知道台灣GD(Good Dragon縮寫意指林佳龍)是誰嗎？”林佳龍笑稱，有人這樣講，但我沒有要沾光。



徐巧芯質詢追問，“外交部”採取的反制措施包括將韓國改稱“南韓”，是否會引起韓國民眾反感。林佳龍回應，“外交部”掌握韓國輿情，多數民眾對台灣立場表示理解，但後續網路上出現大量負面留言，研判可能與認知作戰有關。徐巧芯進一步質疑，韓國網路論壇上確實存在不少反對聲音，“外交部”是否將不同意見都視為中共網軍操作。



徐巧芯提醒，外交反制措施若處理不當，可能反而引起韓國民眾敵意，呼籲“外交部”在維護尊嚴的同時，也要審慎評估對外關係影響。



徐巧芯19日在“立法院”“外交及國防委員會”質詢林佳龍，詢問有關韓國電子入境卡對台灣改名稱一事。



GD是韓國知名男歌手權志龍，藝名G-DRAGON，YG娛樂旗下男子團體BIGBANG的隊長。



徐巧芯質詢時先問林佳龍“你知道台灣的GD是誰嗎？”現場一度噗哧一笑，徐巧芯聽到笑聲說，有人笑就表示你們“外交部”有人知道嘛，該不會是你們取的吧。徐巧芯接著話鋒一轉，詢問“外交部”近期將韓國改稱“南韓”，是否與韓國入境卡標註台灣為“Taiwan, China”有關。林佳龍回應，目前採取將僑民居留證中“韓國”改稱“南韓”，是初步的對等反制措施。



徐巧芯指出，韓國新版入境卡將台灣標註為“China（Taiwan）”或“Taiwan, China”，詢問“外交部”與韓方交涉後得到何種回應。林佳龍回答，韓方說明相關標註方式已使用20多年，過去台灣並未提出強烈抗議，但沒有像我這樣這麼強烈的表達，已正式表達不同意見，並要求檢討。