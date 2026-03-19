對韓國表達不滿　林佳龍受訪改口稱南韓

台“外交部長”林佳龍。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月19日電／台“外交部”已針對韓國入境卡對台標示爭議，啟動相關“反制”措施，自3月1日起將台灣外僑居留證名稱調整為“南韓”。“外交部長”林佳龍今天再進一步說明，南韓“外交部”已收到“我方”反應，會展開諮商；他相信會有一些效果。而林佳龍說明時也同步改口將韓國政府稱為“南韓政府”。



他說，其實台韓的關係是良好的，而且不管是在產業上或是觀光、各方文化的交流等，所以我們希望南韓政府能正視台灣的民意，還有我們政府的交涉，秉持對等跟尊嚴，能夠來促進台韓友好關係的發展。林佳龍認為，這個措施應不會影響台韓旅客交流。



林佳龍今日赴“立法院”“外交國防委員會”業務報告，會前也接受媒體聯訪再次說明韓國入境卡名稱爭議的現況。林佳龍指出，南韓“外交部”已表示，他們會正視這個問題，也會展開協商，那我們也在等待他們的回覆，會持續交涉，也會給對方時間。



綜合台媒報導，有關於我們現在外僑居留證上的更改，是經過跨部會討論。至於說3月31號之前，我們希望對方有具體的回應，這涉及到“我國”“入國電子登錄表”上面的一些規定。我們也都做好準備，已經把這個方案告訴“南韓政府”。



媒體直問是否有效果？林佳龍表示，我相信會有一些效果。那至於說大家很關心民間的往來，大家也可以去看看。事實上民間都是支持，台灣就是台灣，即使是這個南韓方面的民意，也是這樣的呈現，所以我希望南韓政府也能夠從善如流。



林佳龍解釋，我們原先就有涉及雙邊簽訂的一些協議，我們現在就是針對對方在入境電子化之後的統一啦。那當然，他們本來在2月1號的時候就要完成取消紙本，不過他們也表達了一定的善意，他們還是先維持。所以我們的交涉是有引起對方的注意，我們也希望能有雙方面都能夠接受的結果。