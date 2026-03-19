習鄭會選舉利多？柯志恩盼多聽地方聲音

國民黨高雄市長參選人柯志恩19日在高雄受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文認為“習鄭會”是對年底選情的“大利多”，且越往中、南部支持越熱烈。對此，國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩19日再度喊話“無論如何還是要多聽聽主流民意的看法”，地方有不同的聲音。



另外，她也呼籲黨中央在提名面臨司法問題的議員時要拿出一套標準。



鄭麗文日前接受網路媒體專訪表示，“習鄭會”不但是選舉的利多，而且是大利多，愈往台灣中南部走，支持愈熱烈，大家還向她說，千萬不要放棄、不要退縮。



柯志恩表示，希望鄭主席可以再多多聽聽不同的民意，國民黨是大鳴大放，有非常多不同的聲音。鄭主席的考量，是一本初衷希望兩岸絕對是要和平的，但地方有不同的聲音，她認為以最大的民意為依歸。



柯志恩表示，特別是地方選舉，議員們非常重視地方民生議題，議員也會關切教育、文化、如何讓高雄建設更好。兩岸的議題，在地方選舉來說比較不會多談，無論如何還是要多聽聽主流民意的看法。



另外，國民黨高雄市議員第一梯次提名登記下週登場，不過第8選區（前金、新興、苓雅）與第10選區（前鎮、小港）因發生現任議員涉詐領助理費案官司，情況複雜留待第二梯次再決定。



柯志恩表示，因為部分議員有司法問題，黨中央在提名上要設定全台一致的標準，在黨中央標準明確之前，讓無疑義的選區先開始運作。所以會等黨中央公告下來後再來運作第二波提名登記。高雄會以議員當選、議會過半來做選戰最大考量。