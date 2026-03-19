拼台中市長藍大咖支持　江啟臣：已準備8年

“立法院副院長”江啟臣致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月19日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長提名，由“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔兩人競逐，下周辦理初選民調。江啟臣今天對此表示，保持平常心，他8年前就在為競選市長做準備，接下來仍持續為市民做事，就是最好的準備。至於民調前夕獲得台北市長蔣萬安以及台南市、高雄市長參選人謝龍介、柯志恩等人表態支持，江則表示感謝，並盼未來大家都能進階合作。



年底台中市長選舉，國民黨江啟臣與楊瓊瓔之爭，預計3月25日至31日以民調方式定奪。初選進入倒數階段，江、楊近期陸續出招衝聲量，除了勤跑基層，也各自舉辦大型造勢活動、車隊掃街等拚場。



江啟臣19日出席“台中機場航線大爆發暨555機場快捷線記者會”，針對民調前的衝刺策略受訪表示，他8年前到現在都一直在準備選台中市長，他會以平常心看待民調。最後階段，他認為最重要的還是把市民服務工作做好，無論他在什麼位置，只要是人民選出來的，就是要為人民做事，這就是最好的準備。



對於在民調前夕獲得蔣萬安、謝龍介、柯志恩等黨內現任首長與選將表態支持，江啟臣說，感謝他們的支持與愛護，好多都是他過去的好夥伴，不管是在“立法院”或者在其他的領域，都有一起合作、共事的經驗，非常感謝大家的鼓勵、支持還有愛護，更期待未來有機會，大家都能進階合作，以縣市政府的層級，一起努力讓台灣人民、台中市民有更好生活。