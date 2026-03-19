邱垂正表態拒備詢　李貞秀批打壓陸配

邱垂正（右）接受節目專訪，指李貞秀因參選資格不符，故不具有“立委”資格。（截自POP撞新聞YouTube畫面） 中評社台北3月19日電／台“內政部長”劉世芳日前在“立院”內政委員會時，在民進黨籍召委李柏毅的裁示下，拒絕接受台灣民眾黨“立委”、陸配李貞秀質詢。由於下周內委會輪到中國國民黨籍召委廖先翔安排陸委會、海基會報告業務概況。陸委會主委邱垂正19日表達將拒絕備詢。對此，李貞秀回應，看來邱垂正早已忘了自己的職責，讓陸委會變成為執政黨打壓陸配的幫凶。



邱垂正19日接受“POP撞新聞”廣播節目訪問時表示，李貞秀自曝是2025年3月才放棄中國戶籍。李女是1999年取得定居，當年是不需要上繳除籍證明的，也沒有機關在收。2004年新法實施才建立兩岸單一戶籍制，陸配依法須在6個月內繳回除籍證明。李貞秀一直都沒有補繳，她是直到去年3月才繳回證明，不符合註銷中國大陸戶籍滿10年的規定。



“行政院長”卓榮泰下令部會不得提供資料給李貞秀，日前“內政部長”劉世芳更拒絕備詢。陸委會主委邱垂正19日“聲援”劉世芳，指李無權向官員質詢，各部門將維持一致作法。



面對邱垂正表態下周內委會將拒絕接受李的質詢，李貞秀19日表示，“作為‘立法委員′，我一定會上台質詢，積極行使問政權，這是人民賦予我們的責任”。目前與召委辦公室保持密切聯繫，期待召委能夠秉持職責，維護“國會”的立法權與監督權，並要求行政機關依法上台備詢。行政機關本就應該接受“國會”監督，這是最基本的“憲政”原則。



李貞秀指出，《兩岸人民關係條例》第21條已明確指出，在台灣“設立戶籍滿10年”即可登記為公職參選人，“請問如果我設籍未滿10年，是如何完成登記參選的？‘中選會′當初依法審查通過，已經說明一切”。因此邱垂正不斷跳針對“放棄大陸戶籍時間點”進行攻擊，很明顯就是陸委會對法條的擴權解釋。



李貞秀提醒，陸委會作為兩岸事務的主管機關，其職責應是依據《兩岸人民關係條例》保障人民依法行使權利。看來邱主委早就忘記自己的職責，讓陸委會變成為執政黨打壓陸配的幫凶。