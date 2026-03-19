盧系再提軍購改8100億　國民黨：已定案

藍委黃健豪。（中評社 資料照） 國民黨發言人、藍委牛煦庭。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕正在美國訪問，盧子弟兵、國民黨籍“立委”黃健豪昨日接受專訪時指出，國民黨版軍購“國防”特別條例“3800億＋N”並非盧秀燕屬意版本，盧較傾向黨內“立委”徐巧芯所提出的8100億軍購版本。對此，黃健豪19日再度說明，盧秀燕認為徐巧芯版本不錯，盼能往此方向思考。



國民黨發言人、“立委”牛煦庭受訪時則說，黨版本已在黨團大會定案，外界見縫插針，國民黨不會上當。



“立法院”國民黨團今明兩日中午分批宴請藍委餐敘，國民黨主席鄭麗文也一同與會。



媒體報導，黃健豪表示，台中市長盧秀燕這次出訪，除了市政行程外，更重要的是前兩天進入華府談到台美關係、軍購議題，這次會談中，最重要的傳遞還是希望能維持“親美友日和中”的路線，這是國民黨主流意見才對，希望這個路線可以持續下去。



至於昨稱盧秀燕傾向國民黨“立委”徐巧芯8100億軍購版本，是否與黨中央不同調？黃健豪解釋，下周就要開始審查相關預算，各版本都送進去，希望所有版本都能攤在陽光下檢驗，看怎樣才是對國家最好的。昨天提到，盧秀燕認為徐巧芯版本不錯，有這樣的選擇，但怎樣版本是最好的，目前還沒定案，“市長沒說一定要哪個版本，只是那個當下，她認為徐巧芯的版本比較完整，後續討論也以往這個方向思考。”



牛煦庭受訪則表示，國民黨版的軍購條例已經定案，但軍購未來會分階段處理，只要有美方發價書就會處理，國民黨必須兼顧預算監督與把關，而且與白營的整合工作也很重要，因此未來國民黨會以黨版為基礎進行討論。他也說，黨內若有任何不同意見，都會在黨團大會上做整合，有關黨內的不同意見被操作、見縫插針，國民黨都不會上當，並盼望外界適可而止。