卓遭疑洩蹤惹怒日方？林佳龍：加以了解

林佳龍接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月19日電／“行政院長”卓榮泰包機赴日看棒球的爭議仍在延燒，中國國民黨籍“立委”王鴻薇19日上午在“立法院”“外交及國防委員會”質詢台“外交部長”林佳龍時，指出網路論壇PTT有爆料指稱對於卓榮泰行蹤泄露引起“日本高層極為震怒”。林佳龍表示，他還沒有看到爆料，會來加以了解，卓榮泰已經公開講是私人行程，對方的官房長官也提到“根據台灣講是私人行程，所以他們也沒有評論”。



王鴻薇表示，根據爆料內容也指出，因為得知在卓榮泰的團裡面，還有“行政院”發言人與攝影官也在訪團名單之中，所以讓日方質疑是不是有意要對外來揭露。王鴻薇說，因為日方希望低調、不要有surprise（零意外），且因為這一陣子一直有這樣的傳言，要求林佳龍趕快去了解。林佳龍向王鴻薇承諾，會盡快了解。



“立法院”“外交及國防委員會”今天上午邀請“外交部長”林佳龍進行業務報告，王鴻薇質詢時指出，日本對於卓榮泰赴日本觀賞世界棒球經典賽“當然不希望有surprise，也不要把它當成是一個外交的宣傳”，王鴻薇說她在網路論壇PTT上發現有網友爆料，指稱“但是因為這件事情後來的曝光，使得日本高層極為震怒，所以台灣方面還有去跟日本相關單位做說明。”



王鴻薇說，網路上這樣的敘述，近期以來“其實我們一直都有聽聞”，問林佳龍是否有此事情？



林佳龍回應，因為還沒有看到這則爆料，“我會來加以了解。”林佳龍說，雙方面來說，卓榮泰已經有講這只是私人行程，對方（日本）他們的官房長官，他們也有提到，根據台灣講這是私人行程，所以他們也沒有評論。