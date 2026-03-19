趙少康：2026是藍白深化合作起點

趙少康表示，2026年縣市長選舉是藍白深化合作起點。（趙少康臉書） 中評社台北3月19日電／中國國民黨籍中廣前董事長趙少康18日在《少康戰情室》專訪台灣民眾黨前主席柯文哲。針對2026大選，藍白正式達成“聯合治理暨地方選舉合作協議”，趙少康說，代表這次把原本停留在口頭的合作，進一步制度化，讓合作有規則、有方向，也更具約束力，這一切都是朝正確方向前進。2026縣市長選舉是藍白深化合作起點。



趙少康19日在臉書發文強調，“藍白別再重蹈覆轍”，他18日在《少康戰情室》專訪民眾黨前主席柯文哲，談了相當多議題，其中針對接下來藍白合作做了很多討論。他很直接地問柯文哲，就是因為2024“總統”大選藍白合作破局，才讓得票衹有40%的民進黨賴清德當選。



趙少康說，柯文哲回答也很直接，他認為2024沒有合作成功，不應該被視為失敗，而是一個過程，關鍵在於有沒有記取教訓、重新出發。柯說，從2026開始，透過制度化合作，本身就是一種進步。現在民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文之間互動良好，正是在累積互信，對未來合作是正面的訊號。



趙少康認為，2024藍白破局實在很可惜，痛定思痛，從“立法院”開始，藍白在法案上的互相合作，慢慢建立起不錯的基礎。



趙少康指出，他過去組織過新黨，很清楚小黨在政治現實中的困境。民眾黨作為“立法院”的小黨，如果完全不合作，很多法案根本推不動。但透過藍白合作，讓小黨的理念有機會落地，對支持者也是一種負責任的態度。

