周陽山：美伊戰爭操作不當　特朗普剩兩條路

金門大學人文社會學院兼任教授周陽山。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月20日電（記者 鄭羿菲）針對美伊戰爭，金門大學人文社會學院兼任教授周陽山接受中評社訪問表示，美國總統特朗普的決策充滿即興性、缺乏一貫性，也造成在面對複雜的國際關係中首鼠兩端，以致美伊戰爭受到國際社會非常大的挑戰。這也代表因特朗普的操作不當、缺乏全盤政策規劃，導致美國霸權及美國在二戰後建立的地緣政治、國際政治面臨極大挑戰。



周陽山說，特朗普面前剩下兩條路，一是短期內口頭宣布勝利後撤軍，但將衝擊美國期中選舉；一是派陸地部隊佔領伊朗，但這將陷入長期戰爭，顯然不太可行，也將步入阿富汗前車之鑑的後塵，除非特朗普決定孤注一擲。而美伊戰爭最大的失算者是烏克蘭，因美國武器彈藥的有限性，可能造成烏克蘭彈盡援絕。



美國、以色列於2月28日聯手空襲伊朗，發動美伊戰爭，至今已3周。



周陽山為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任“立委”、“監察委員”、金門大學國際暨大陸事務學系教授、台灣中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授。



周陽山接受中評社訪問表示，美伊戰爭的發展得看美國有沒有能力發動陸地戰爭佔領伊朗，答案非常肯定是沒有，因為伊朗不是一個小國家，有160萬平方公里、9300萬人口，無論是從美國的實力、現有的軍力，及整體國際反應來看，這都是不可能的任務。也因此，美國已有官員建議口頭上宣布勝利，然後直接撤軍，這代表嘴巴上講贏，實質上卻是失敗的軍事行動。



周陽山說，顯然，特朗普低估了伊朗什葉派政權的民意基礎，以為只要換掉領導階層就能獲得伊朗老百姓的認同，但實際上卻是無論是親西方或反對伊朗神權政府的民眾，都是非常堅定的伊斯蘭信徒，也不支持美國的做法，反神權政體與反伊斯蘭教是兩回事。

