上海旅客赴金馬卡關　陸委會：待釐清性質

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）中國大陸文旅部2月宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，外傳已有2批上海旅客申請赴金馬3日遊，但陸委會未審核通過。陸委會副主委梁文傑19日解釋，就台灣了解，這個團實際上並未得到上海市政府授權，其資格與性質必須釐清。若是踩線團，就會以踩線團方式審核。



陸委會19日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體提問。



梁文傑指出，2024年國台辦先宣布開放福建居民到金馬旅遊，接著福州市旅遊協會、廈門市旅遊協會組正式踩線團的名義到馬祖、金門踩線，接著福建省公安廳入出境管理局於2024年8月22日公告福建省戶籍居民可以申辦個人或團隊旅遊簽證，持簽證旅客可以搭乘小三通航線赴馬祖旅遊，9月27日再公告可以到金門旅遊。



梁文傑強調，這是有正式公告的流程，但上海市目前並未看到類似公告與正式官方措施。上海這2個團我們不清楚到底是用什麼名義，對方也說不清楚，若是上海市旅遊協會正式籌組的踩線團，那就用踩線團方式做批准，但對方又說不是，現在也搞不清楚到底是用什麼名義來，請對方把來的性質釐清，若確認是踩線團，就會以踩線團方式審核。