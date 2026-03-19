網上留言親自回？蔡英文：不能說

蔡英文今天到東吳大學演說，回答學生提問。（蔡英文辦公室提供） 中評社台北3月19日電／蔡英文今天到曾經任教的東吳大學與學生進行閉門演說，蔡辦公室會後釋出一段影片。蔡回答學生，“我的留言有人問我是我自己留，還是幕僚，這一點我先保留，我不可以告訴你們，因為我沒有被授權”，此話一說引來學生一陣笑聲，蔡也笑說，你們怎麼只對這件事情有反應。但是很多留言，她皺眉坦言說，“我真的看不太懂”。



蔡英文19日到東吳大學，以“八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約”為題發表閉門演講。此次講座於東吳大學外雙溪校區普仁堂舉行，時間自下午1時30分至3時，活動未開放媒體採訪，校方亦未提供直播或影像紀錄。



蔡英文辦公室會後釋出一段影片，蔡英文說，卸任後比較有空，因為有空所以現在這裡演講，引起學生一陣大笑。



蔡英文最近常在網路上留言，回應網友與社群的討論。她說，現在比較有空，會在網路上會去看一下大家關心討論什麼，幕僚說這一題一定要回答，在網路上會去看一下大家討論什麼議題，重新理解社會重新理解年輕世代方式，但是很多留言，她皺眉坦言說，“我真的看不太懂”。



蔡英文說，她的留言有人問是自己留還是幕僚，“這一點我先保留”，又引起大家一陣笑聲。蔡一聽到笑聲說，“我講很久了你們只有對這件事情有反應，但我不可以告訴你們，因為我沒有被授權”。



她也提到，最近喜歡上爬山，大家都知道的事情，爬山很陡一步一步慢慢向上走，某個轉彎視野會突然打開，可以看到更開闊的風景，台灣也是這樣走過來，起步不容易，要在壓力與不確定、艱難中走過來。

