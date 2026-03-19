李振豪：綠怕鄭麗文訪陸　藍要有信心

國民黨青年部副主任李振豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月20日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文認為“習鄭會”是對年底選情的“大利多”引起討論。國民黨青年部副主任李振豪向中評社表示，大多數台灣民眾看法是期待兩岸和平，俄烏戰爭、美伊戰爭接連爆發，全球都在關心台灣是否會成為戰爭熱區，過去認為與大陸交流會流失選票的想法已過時，年底這場選戰的關鍵，是支持和平或戰爭的選擇。



李振豪，1995年生，高雄美濃人。上海音樂學院民族音樂碩士，主修嗩吶、指揮。現任國民黨中央委員、國民黨青年部副主任。從事音樂教學及評審相關工作。



鄭麗文日前接受網路媒體專訪表示，“習鄭會”不但是選舉的利多，而且是大利多，愈往台灣中南部走，支持愈熱烈。不過，這兩天也受到許多黨內人士表達反方意見，強調迎戰年底縣市長選舉，民生議題優於兩岸議題。



對此，李振豪表示，他個人看法對選舉也是利多，應該要樂觀其成。因為不只台灣民眾，連全世界也都在看兩岸和平關係發展，尤其在“賴政府”提出新台幣1.25兆軍購案後，未來兩岸局勢會怎麼走。所以應該堅持兩岸和平路線，以選舉來說，過去那種認為與大陸交流會流失選票的想法也已經過時了。



李振豪表示，如果“習鄭會”這件事，如同民進黨所說的，是一件很不好的事情，那民進黨大可讓鄭麗文去就好了，因為如果對民進黨的選情是加分的話，民進黨更應該放手讓鄭麗文去，民進黨反而更好打抗中牌，但看起來，民進黨似乎很不想看到鄭麗文去大陸。



李振豪表示，這就代表說，民進黨應該也從民調上看到，大多數的台灣民眾看法是期待兩岸和平，而且是期待兩岸交流。不管是做生意或各方面，台灣都還是得與大陸保持交流。

