宜蘭縣長民調：藍白合吳宗憲仍小輸林國漳

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／《美麗島電子報》今天公布最新2026宜蘭縣長民調顯示，若藍白整合，共推中國國民黨參選人吳宗憲對上民進黨參選人林國漳，吳、林的支持度為33.0%、35.8%，若藍白共推台灣民眾黨參選人陳琬惠對上林國漳，陳、林的支持度分別為26.7%、35.8%。



民調詢問，“以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合擔任下一屆宜蘭縣長？”吳宗憲獲31.9%支持、林國漳35.3%、陳琬惠19.3%，另有40.4%的人未明確回答。



若戰局為三強鼎立，吳宗憲、林國漳、陳琬惠的支持度分別為：26.6%、33.0%、7.9%。



民調詢問，若藍白整合，共推吳宗憲對上林國漳，吳、林的支持度為33.0%、35.8%，另有23.5%的人未明確回答、7.7%不投票／投廢票。



若藍白整合，共推陳琬惠對上林國漳，陳、林的支持度分別為26.7%、35.8%，另有25.9%的人未明確回答、11.5%不投票／投廢票。



本次民調之委託單位為《美麗島電子報》，調查規劃由戴立安進行問卷設計與分析並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍：宜蘭縣。調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間：3月16日至3月18日。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。樣本規模為成功完訪1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。