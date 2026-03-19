新北選戰煙硝味　李四川蘇巧慧公托政見互尬

國民黨新北市長參選人李四川19日提出“校校有公托”。（李四川競選辦公室提供） 中評社台北3月19日電／中國國民黨新北市長參選人李四川19日提出“校校有公托”政策，更承諾一定接下朱立倫、侯友宜2位市長的棒子，全力推動公共托育。民進黨籍新北市參選人蘇巧慧表示，其實台北市的“校校有公托”就是向新北市取經的政策，而新北市2011年開始盤點閒置教室、增設公托，公托能量早把台北市甩在後頭。



針對李四川的政策，蘇巧慧指出，公托最大的問題在人力，她會持續爭取提升托育人員待遇，希望更全面降低育兒家庭的負擔，期盼所有人一起努力，讓新北更有競爭力。



關於日前蘇巧慧自稱已在新北跑了500天，李四川競選辦公室說“蘇巧慧為選舉跑新北1年，李則用近20年人生服務新北市。”以蘇巧慧所謂500天、也就是1年多的時間計算，讓人驚覺，原來蘇巧慧2024年才剛選完“立委”沒多久，立刻就想著要選市長。如果以蘇巧慧滿腦子心想著選舉的時間計算，蘇巧慧口中的500天，恐怕比全台各地縣市長參選人都還要多。



李四川競辦表示，李四川從台北縣（新北市舊稱）時期到新北市，從工務局到副市長，將近20年前就開始走遍台北縣、新北市，為人民服務與拚建設，這對於李四川來說，是本分、責任與義務，從不需要掛在嘴上，對比蘇巧慧，為了選舉只跑新北1年就沾沾自喜，令人民清楚看見兩人最大的差別：“蘇巧慧跑的是選舉行程，李四川的服務才是人生”。



李四川今天提出“校校有公托”政見，蘇巧慧回應，其實台北市的“校校有公托”就是向新北市取經的政策，而新北市在2011年就開始盤點閒置教室、增設公托，公托能量早已把台北市甩在後頭。

