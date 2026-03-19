李隆生：美攻伊朗失算　陷三窘境

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月20日電（記者 方敬為）美國總統特朗普為了處理中東戰事，宣布將推遲原定3月底的訪華行程，台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，美國顯然嚴重錯估攻打伊朗所產生的負面效應，不只未達成其預期的戰略目標，反而陷入泥淖，也失去對中國談判的利基，所以特朗普不得不推遲中美峰會的時程。



李隆生認為，美國當前面對至少三個窘境，包括軍事資源的無謂消耗、未能阻絕中俄取得石油、能源危機推升物價通膨等，這都將讓特朗普對伊朗攻擊的舉動成為一場徒勞，更可能導致共和黨年底期中選舉慘敗。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



美國白宮先前宣布，特朗普將在3月31日訪華，並在北京舉行中美峰會，但由於爆發美伊戰爭，導致峰會生變，特朗普先是呼籲中國配合霍爾木茲海峽護航行動，否則就推遲訪華，但未獲中方呼應。特朗普18日又宣布，他與中國國家主席習近平備受期待的峰會將推遲舉行。特朗普未公布新的峰會日期，但表示將在“大約五、六周後”舉行。



李隆生認為，特朗普推遲中美峰會，代表美國攻打伊朗的戰略目標嚴重偏離，甚至是失利，若以特朗普政府的最終戰略目的來檢視，只要伊朗政權未宣布投降，且其實質領袖沒有從目前的“親中俄”路線轉向“親美”，這場戰爭對美國而言幾乎是徒勞無功。



他提到，美國原本的如意算盤，包含了全面控制伊朗的石油資源以獲取巨額經濟利益、徹底切斷中國與俄羅斯同伊朗建立的戰略三角關係，以及藉此掐住中國在中東的能源咽喉。

