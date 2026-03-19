國民黨轟綠官藐視陸配參政權　霸凌李貞秀

劉世芳拒絕民眾黨委員李貞秀質詢，國民黨痛批，行政獨裁、民主倒退。（照片：國民黨臉書） 中評社台北3月19日電／針對台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀16日在內政委員會初登板質詢，台“內政部長”劉世芳拒絕上台備詢一事，中國國民黨19日在臉書發文表示，“內閣”傲慢，藐視陸配參政權，今天不捍衞李貞秀，下一個被踐踏的就是你，國民黨痛批，“行政院”的手，伸進“立法院”！拒絕“內閣”獨裁！



國民黨表示，一個民主法治的“國家”，行政官員可以自己決定要不要接受“立委”監督嗎？在民進黨執政下，答案竟然是“可以”。最近，“內政部”與“行政院”聯手對合法遞補就職的陸配“立委”李貞秀，展開了史無前例的政治杯葛。在“立法院”的質詢台上，當李貞秀準備行使職權時，“內政部長”劉世芳與官員囂張地“坐著不動”，拒絕接受合法“立委”的質詢！



國民黨說，正如國民黨“立委”馬文君痛批的，這根本是“獨裁者的進化”。過去民進黨高喊反對“以黨領政”，現在為了打壓異己，竟然放任行政官員“自行審查”“立委”資格，挑選自己看得順眼的人才願意備詢。



國民黨指出，這不僅僅是李貞秀一個人的事。請大家想一想：如果今天行政部門可以因為“背景”與“意識形態”，就任意剝奪一位合法“立委”的職權；那麼明天，他們是不是也能用同樣的理由，漠視你我的合法權益？今天他們可以無視李貞秀，明天換成你被“國家”機器針對時，誰來替你發聲？



國民黨強調，行政部門沒有權力實施私刑式的政治杯葛。我們嚴正呼籲“賴政府”：請停止這種破壞權力分立的傲慢行徑！“中華民國”的“憲法”與法治，絕不是讓你們用來操弄政治鬥爭的遮羞布！